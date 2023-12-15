Конгрес заборонив будь-якому президенту одноосібно виводити США з НАТО

Конгрес США заборонив президенту вивести країну з НАТО без схвалення Сенату або Палати предствавників.

Конгрес США схвалив закон, який не дозволить жодному президенту вивести Сполучені Штати з НАТО без схвалення Сенату або Палати представників.

Документ, ініційований сенаторами від демократів та республіканців відповідно, Тімом Кейном та Марко Рубіо, включили до щорічного Акту про асигнування на національну оборону, який у четвер ухвалив Конгрес та, як очікується, буде підписаний президентом Джо Байденом, повідомляє "Європейська правда".

"Ми повинні гарантувати, що захищаємо наші національні інтереси та безпеку наших демократичних союзників", – сказав Рубіо.

За словами сенаторів, закон підтверджує підтримку США Альянсу, який посилає потужний сигнал авторитарним режимам у всьому світі, що вільний світ залишається єдиним.

Також це рішення є важливим інструментом для нагляду з боку Конгресу.

Трамп, який є лідером підтримки в президентських перегонах за номінацію від Республіканської партії, висловлювався щодо перебування США в НАТО і є побоювання, що він може відмовитися від зобов'язань Вашингтона щодо угоди про взаємну оборону Альянсу або повністю виведе з нього США.

Як прийдешні президентські вибори в США впливають на політику щодо України? Чи готові в ЄС, що Вашингтон може зменшити підтримку України? Чому Франція стала одним із головних адвокатів України на шляху вступу до ЄС і що потрібно, щоб розблокувати шлях до НАТО? Про це у матеріалі Lb.ua