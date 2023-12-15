Палата представників може вийти з канікул раніше запланованої дати, – Маркарова

Це може відбутися після консультацій з лідером меншості або ж якщо її на сесію скличе президент.

Офіційного рішення про продовження роботи Палати представників США замість різдвяних канікул ще немає. Повернення Палати до роботи заплановано на 9 січня.

Але ситуація залежатиме від подій у Сенаті, повідомила пані посол України в США Оксана Маркарова в Facebook. Після консультацій з лідером меншості спікер Палати має право зібрати її на іншу дату, ніж заплановано.

"Крім того, для надзвичайних випадків Конституція США наділяє Президента США правом збирати сесію обох, чи однієї палати Конгресу", – пояснила вона.

Маркарова також розповіла деталі про виділення додаткової допомоги Україні. Палата представників днями підтримала законопроєкт про асигнування на потреби оборони (NDAA) у 2024 фінансовий рік.

"Напередодні законопроект підтримав Сенат. Далі законопроект передається на підпис Президенту Дж.Байдену.", – нагадала дипломатка.

Щодо України законопроєкт містить такі основні положення:

розширено повноваження Міністра оборони США щодо започаткування спільної з Україною програми щодо підготовки спеціалістів по лікуванню травм кінцівок, по ампутаціях, ПТС, травмам мозку

на програму Ukraine Security Assistance Initiative асигнується $300 млн на 2024 та $300 млн на 2025, дія цих положень продовжується до 31 грудня 2026

встановлюється вимога до Міністра оборони США подавати кожних 90 днів звіт щодо військової допомоги Україні з боку держав-союзників та партнерів, надану починаючи з 1 січня 2022

продовжується дія заборони на використання будь-яких коштів на дії, які б могли призвести до визнання суверенітету росії над окупованими регіонами України

встановлюється вимога до Міністра оборони США провести незалежне оцінювання інформаційних операцій, проведених США, Україною, РФ та країнами НАТО напередодні широкомасштабного вторгнення та після нього, а також надати висновки та пропозиції щодо покращення інформаційних операцій США

встановлюється вимога до Ради національної безпеки США виробити стратегію щодо Чорноморського регіону, зокрема, розробити план координації та синхронізації безпекової допомоги Україні, Болгарії, Румунії, Молдові та Грузії

Генеральному інспектору Міністерства оборони США, який призначений діяти у якості Генерального інспектора Операції Атлантична рішучість, доручається кожні 90 днів оприлюднювати неконфіденційну інформацію щодо використання коштів, асигнованих на допомогу Україні, проводити з цього питання брифінги у Конгресі на вимогу; публікувати щоквартальні звіти щодо використання коштів на безпекову, економічну та гуманітарну допомогу Україні та іншим країнам, що постраждали від широкомасштабного вторгнення; такі звіти повинні містити інформацію щодо втрат, зловживань та шахрайства з використанням коштів; посада перейменовується на Спеціальний Генеральний Інспектор Операції Атлантична рішучість.

"Наступний, ключовий для нас проект законодавства – стосовно виділення supplemental funding для невідкладних потреб на підтримку України, необхідність ухвалення якого перебувала в центрі уваги, зокрема, в ході візитів Президента України Володимира Зеленського та напередодні Голови Верховної України України Руслана Стефанчука, Міністра Рустема Умєрова та очільника ОП Андрій Єрмак до Вашингтона", – додала посол.

Учора Лідер демократичної більшості в Сенаті заявив, що Сенат продовжить роботу на наступному тижні (18-22 грудня 2023) та планує винести питання додаткового фінансування України на голосування. Це узгоджено з лідером республіканців М.МакКоннеллом. Основною метою є продовження переговорів по узгодженню пакету міжнародної допомоги, який включатиме зміни до міграційного законодавства.