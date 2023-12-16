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Бійці ЦАХАЛ помилково вбили трьох заручників під час боїв у Газі

На думку військових, заручники втекли з полону ХАМАС або були покинуті терористами, які тримали їх у полоні.

Бійці ЦАХАЛ помилково вбили трьох заручників під час боїв у Газі
Фото: The Times of Israel

Вранці 15 грудня під час боїв у Шеджайї на півночі Гази ізраїльські війська помилково відкрили вогонь по трьом ізраїльським заручникам та вбили їх.

Про це розповів речник ЦАХАЛ Даніель Хагарі, повідомляє The Times of Israel.

“Це район, де солдати зіткнулися з багатьма терористами, включно з терористами-смертниками”, – сказав Хагарі, і визнав, що ЦАХАЛ несе відповідальність за “трагічний інцидент”.

Хагарі назвав імена двох вбитих заручників - Йотама Хаїма, якого Хамас викрав із Кфар-Ази, та Самара Талалку, якого викрали з Нір-Аму. Ім'я третього заручника не було названо на прохання родини.

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На думку військових,заручники втекли з полону ХАМАС або були покинуті терористами, які тримали їх у полоні.

Хагарі розповів, що “після стрілянини, під час сканування та експертизи, одразу виникла підозра щодо особи загиблих, і їхні тіла були швидко передані на експертизу в Ізраїль, де ідентифікували заручників”.

ЦАХАЛ негайно почав розслідувати інцидент та працює над збором фактів і з'ясуванням його подробиць. 

Тим часом нові протоколи ідентифікації заручників були передані сухопутним силам, “щоб зробити все, щоб запобігти ще одній подібній трагічній події”.

“ЦАХАЛ висловлює глибоку скорботу через катастрофу та розділяє горе сімей. Нехай буде благословенна їхня пам’ять”, – додав Хагарі.

Останні події у війни Ізраїлю проти ХАМАС

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