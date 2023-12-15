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Помер турецький депутат, який знепритомнів після промови про Ізраїль та гнів Аллаха

54-річний Хасан Бітмез помер у лікарні унаслідок серцевого нападу.

Помер турецький депутат, який знепритомнів після промови про Ізраїль та гнів Аллаха
Хасан Бітмез

Турецький депутат Хасан Бітмез помер через два дні після того, як знепритомнів після промови з критикою політики уряду щодо Ізраїлю.

Про це пише Reuters.

На засіданні Національних зборів Бітмез заявив, що Тель-Авів “не уникне гніву Аллаха” за війну в Секторі Гази. Відразу після цього він похитнувся і впав на підлогу. 

Депутата шпиталізували із серцевим нападом у міську лікарню Анкари. Ангіографія показала, що дві основні вени в його серці були повністю заблоковані. Згодом він помер, повідомив у телезверненні міністр охорони здоров'я Фахреттін Коджа.

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54-річний член парламенту від опозиційної партії “Саадет”, випускник каїрського університету Аль-Азхар Бітмез був головою Центру досліджень ісламського союзу і раніше працював в ісламських неурядових організаціях.

Він критикував керівну Партію справедливості та розвитку президента Реджепа Таїпа Ердогана через торгівлю Туреччини з Ізраїлем попри різку риторичну критику урядом військових бомбардувань Ізраїлем Сектору Гази.

“На ваших руках кров палестинців, ви колабораціоністи. Ви робите свій внесок у кожну бомбу, яку Ізраїль скидає на Сектор Гази”, − заявив він законодавцям під час дебатів щодо бюджету міністерства закордонних справ на 2024 рік.

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