Помер турецький депутат, який знепритомнів після промови про Ізраїль та гнів Аллаха

Турецький депутат Хасан Бітмез помер через два дні після того, як знепритомнів після промови з критикою політики уряду щодо Ізраїлю.
Про це пише Reuters.
На засіданні Національних зборів Бітмез заявив, що Тель-Авів “не уникне гніву Аллаха” за війну в Секторі Гази. Відразу після цього він похитнувся і впав на підлогу.
Депутата шпиталізували із серцевим нападом у міську лікарню Анкари. Ангіографія показала, що дві основні вени в його серці були повністю заблоковані. Згодом він помер, повідомив у телезверненні міністр охорони здоров'я Фахреттін Коджа.
54-річний член парламенту від опозиційної партії “Саадет”, випускник каїрського університету Аль-Азхар Бітмез був головою Центру досліджень ісламського союзу і раніше працював в ісламських неурядових організаціях.
Він критикував керівну Партію справедливості та розвитку президента Реджепа Таїпа Ердогана через торгівлю Туреччини з Ізраїлем попри різку риторичну критику урядом військових бомбардувань Ізраїлем Сектору Гази.
“На ваших руках кров палестинців, ви колабораціоністи. Ви робите свій внесок у кожну бомбу, яку Ізраїль скидає на Сектор Гази”, − заявив він законодавцям під час дебатів щодо бюджету міністерства закордонних справ на 2024 рік.
Що було раніше
- 4 листопада пресслужба Міністерства закордонних справ Туреччини заявила, що відкликає свого посла з Ізраїлю через бойові дії у Газі. А президент Ердоган заявив, що ізраїльський прем'єр-міністр Біньямін Нетаньягу “більше не той, з ким можна говорити”.
- 28 жовтня Ізраїль відкликав дипломатів з Туреччини після мітингу, що відбувся в аеропорту Ататюрк, на підтримку Палестини, на якому Ердоган назвав ізраїльську владу "військовими злочинцями".
- У закладах громадського харчування на території парламенту Туреччини заборонили продукцію Coca Cola і Nestle через підтримку компаніями Ізраїлю.