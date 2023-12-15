Помер турецький депутат, який знепритомнів після промови про Ізраїль та гнів Аллаха

Турецький депутат Хасан Бітмез помер через два дні після того, як знепритомнів після промови з критикою політики уряду щодо Ізраїлю.

Про це пише Reuters.

На засіданні Національних зборів Бітмез заявив, що Тель-Авів “не уникне гніву Аллаха” за війну в Секторі Гази. Відразу після цього він похитнувся і впав на підлогу.

Депутата шпиталізували із серцевим нападом у міську лікарню Анкари. Ангіографія показала, що дві основні вени в його серці були повністю заблоковані. Згодом він помер, повідомив у телезверненні міністр охорони здоров'я Фахреттін Коджа.

54-річний член парламенту від опозиційної партії “Саадет”, випускник каїрського університету Аль-Азхар Бітмез був головою Центру досліджень ісламського союзу і раніше працював в ісламських неурядових організаціях.

Він критикував керівну Партію справедливості та розвитку президента Реджепа Таїпа Ердогана через торгівлю Туреччини з Ізраїлем попри різку риторичну критику урядом військових бомбардувань Ізраїлем Сектору Гази.

“На ваших руках кров палестинців, ви колабораціоністи. Ви робите свій внесок у кожну бомбу, яку Ізраїль скидає на Сектор Гази”, − заявив він законодавцям під час дебатів щодо бюджету міністерства закордонних справ на 2024 рік.

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