Північна Корея планує провести у грудні запуск міжконтинентальної балістичної ракети, − ЗМІ

Представник служби безпеки Південної Кореї розповів про це журналістам у США.

Північна Корея може цього місяця провести запуск міжконтинентальної балістичної ракети, яка здатна доставити боєголовку на материкову частину США.

Про це пише Bloomberg з посиланням на представника служби безпеки Південної Кореї Кім Те Хьо.

“Існує ймовірність того, що Північна Корея запустить міжконтинентальну балістичну ракету в грудні”, − заявив він журналістам у США, куди приїхав на зустріч двосторонньої групи з ядерної стратегії.

Інших даних розвідки про запуск Кім Те Хьо не надав.

Північна Корея запустила більшість своїх міжконтинентальних балістичних ракет за останні роки з майданчика поблизу головного міжнародного аеропорту Пхеньяна, за яким стежать супутники-розвідники США.

“Випробувавши міжконтинентальну балістичну ракету, лідер Північної Кореї міг би продемонструвати своїм вищим кадрам і своєму народу, що ядерний арсенал країни досягає великих успіхів у здатності атакувати США, посилюючи пропагандистський меседж про те, що його розширення є важливим для запобігання вторгненню з боку американських сил”, − зазначає видання.

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