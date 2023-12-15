Прохолодний душ. Україна переходить до активної стратегічної оборони?
Прохолодний душ. Україна переходить до активної стратегічної оборони?
У НАТО відкинули "відсутність плану війни" у Залужного
У НАТО відкинули "відсутність плану війни" у Залужного
Ворожіння на магічній кулі
Ворожіння на магічній кулі
Ідею для Орбана покинути зал під час голосування лідерів ЄС за "українське питання" озвучив Шольц
Ідею для Орбана покинути зал під час голосування лідерів ЄС за "українське питання" озвучив Шольц
Диво сталося. Україна починає процес вступу до ЄС
Диво сталося. Україна починає процес вступу до ЄС
Урятувати Коломойського. Справа Нікопольського заводу феросплавів
СпецпроєктУрятувати Коломойського. Справа Нікопольського заводу феросплавів
​Про виробництво снарядів на Заході й у нас
​Про виробництво снарядів на Заході й у нас
«Мені казали: "Це ж твій воює, а не ти, чого переживаєш?"». Дружини військових про те, чому треба розібратися з демобілізацією
«Мені казали: "Це ж твій воює, а не ти, чого переживаєш?"». Дружини військових про те, чому треба розібратися з демобілізацією
«2024: виклики і перспективи». У Києві відбулася дискусія «Нової країни» за участю Буданова, Марченка, Рахманіна (репортаж)
«2024: виклики і перспективи». У Києві відбулася дискусія «Нової країни» за участю Буданова, Марченка, Рахманіна (репортаж)
ГоловнаСвіт

Північна Корея планує провести у грудні запуск міжконтинентальної балістичної ракети, − ЗМІ

Представник служби безпеки Південної Кореї розповів про це журналістам у США.

Північна Корея планує провести у грудні запуск міжконтинентальної балістичної ракети, − ЗМІ
Запуск твердопаливної міжконтинентальна балістична ракета Hwasong-18, Північна Кореї, 13 квітня 2023 року
Фото: EPA/UPG

Північна Корея може цього місяця провести запуск міжконтинентальної балістичної ракети, яка здатна доставити боєголовку на материкову частину США.

Про це пише Bloomberg з посиланням на представника служби безпеки Південної Кореї Кім Те Хьо.

“Існує ймовірність того, що Північна Корея запустить міжконтинентальну балістичну ракету в грудні”, − заявив він журналістам у США, куди приїхав на зустріч двосторонньої групи з ядерної стратегії.

Інших даних розвідки про запуск Кім Те Хьо не надав. 

Підписуйтесь на наш Youtube канал

Північна Корея запустила більшість своїх міжконтинентальних балістичних ракет за останні роки з майданчика поблизу головного міжнародного аеропорту Пхеньяна, за яким стежать супутники-розвідники США.

“Випробувавши міжконтинентальну балістичну ракету, лідер Північної Кореї міг би продемонструвати своїм вищим кадрам і своєму народу, що ядерний арсенал країни досягає великих успіхів у здатності атакувати США, посилюючи пропагандистський меседж про те, що його розширення є важливим для запобігання вторгненню з боку американських сил”, − зазначає видання.

Що було раніше

  • У листопаді Північна Корея успішно запустила військовий супутник “Малліген-1”. Ця спроба стала третьою після невдач у травні та серпні. Пізніше Пхеньян заявив, що “Малліган-1” зробив фото Білого дому у Вашингтоні, Міністерства оборони США та військово-морської бази США “Норфолк”.
  • У вересні КНДР спустила на воду новий підводний човен, який нібито може задавати тактичних ядерних атак. Підводний човен, ймовірно, має 10 труб для ракет і є модернізованим радянським катером класу Romeo. Єдина актуальна субмарина Північної Кореї для ракетних ударів може випускати лише одну балістичну ракету.
  • У квітні Північна Корея підтвердила, що випробувала нову твердопаливну ракету Hwasong-18, щоб “радикально підвищити” свою здатність завдавати ядерних ударів. Ракета призначена для перенесення кількох ядерних боєприпасів. Аналітики кажуть, що це перше використання КНДР твердого палива в міжконтинентальних балістичних ракетах середньої дальності. Ракети на твердому паливі легші та безпечніші в експлуатації та потребують менше матеріально-технічної підтримки, що робить їх важчими для виявлення та більш живучими, ніж рідинні. У твердопаливних ракетах паливо “запікається” в апаратах, що дозволяє їх запустити за лічені хвилини.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies