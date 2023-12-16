У Литві натякнули, що Угорщині пора вийти зі складу ЄС

Постійний представник Литви при ЄС побажав країні ніколи не пережити те, що зараз відчуває Україна.

Не називаючи прямо Угорщину, постійний представник Литви при Європейському Союзі Арнольдас Пранцкевічюс натякнув, що Будапешту пора покинути склад Євросоюзу з огляду на позицію Віктора Орбана щодо результатів засідання Європейської ради.

Відповідну заяву зробив Пранцкевічюс у мережі Facebook.

Дипломат, прямо не називаючи Віктора Орбана та Угорщину, зазначає, що усі, крім одного, зійшлися на домовленості щодо перегляду та надання Україні макрофінансової допомоги у розмірі 50 мільярдів євро і вихваляється у Твіттері досягненнями свого "вето".

"Я дуже хочу побажати, щоб держава-член ніколи не пережила війни, яку зараз переживає народ України, щоб її міста ніколи не бомбардували і не гинули громадяни, щоб її території ніколи не були окуповані державою-агресором. Мені б хотілося, щоб йому ніколи не доводилося просити про солідарність інших і щоб союзники ніколи не накладали вето на життєво важливу допомогу в часи найбільшої потреби", – пише Арнольдас Пранцкевічюс.

Він додає, що ЄС сильний завдяки солідарності та взаємній довірі.

"Якщо ви не готові поділитися жодним із двох, є лише одне правильне рішення: піти", – завершує дипломат.