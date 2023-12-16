У Литві натякнули, що Угорщині пора вийти зі складу ЄС

Не називаючи прямо Угорщину, постійний представник Литви при Європейському Союзі Арнольдас Пранцкевічюс натякнув, що Будапешту пора покинути склад Євросоюзу з огляду на позицію Віктора Орбана щодо результатів засідання Європейської ради.
Відповідну заяву зробив Пранцкевічюс у мережі Facebook.
Дипломат, прямо не називаючи Віктора Орбана та Угорщину, зазначає, що усі, крім одного, зійшлися на домовленості щодо перегляду та надання Україні макрофінансової допомоги у розмірі 50 мільярдів євро і вихваляється у Твіттері досягненнями свого "вето".
"Я дуже хочу побажати, щоб держава-член ніколи не пережила війни, яку зараз переживає народ України, щоб її міста ніколи не бомбардували і не гинули громадяни, щоб її території ніколи не були окуповані державою-агресором. Мені б хотілося, щоб йому ніколи не доводилося просити про солідарність інших і щоб союзники ніколи не накладали вето на життєво важливу допомогу в часи найбільшої потреби", – пише Арнольдас Пранцкевічюс.
Він додає, що ЄС сильний завдяки солідарності та взаємній довірі.
"Якщо ви не готові поділитися жодним із двох, є лише одне правильне рішення: піти", – завершує дипломат.
- Угорщина ветувала виділення Україні Євросоюзом 50 млрд євро. Вето стосується і інших фінансових питань Євросоюзу, зокрема міграції.
- Потім очільник угорського уряду Орбан заявив, що уряд країни не підтримає новий пакет допомоги Києву, доки блок не виплатить усі заморожені для Будапешта кошти. Цього тижня Європейська комісія погодилася вивільнити третину з приблизно 30 мільярдів євро, які були заморожені через проблеми з верховенством права та хабарництвом в Угорщині після змін у судовій системі країни.
- Угорщина не вперше протистоїть ініціативам щодо України. Роками вона блокувала засідання Ради Україна-НАТО і заявляла, що Україні в Альянсі не місце. Перед вирішальним самітом Євроради, на якому розглядали рішення про початок переговорів із Україною щодо вступу в ЄС, Орбан неодноразово заявляв, що цьому не бувати. Він говорив, що Україна не виконала всі вимоги для початку переговорів. Однак попри це учора лідери країни ЄС ухвалили рішення про запуск процесу. Орбан у цей час вийшов із зали засідань, тож участі в голосуванні не брав. Всі інші 26 країн-членів одноголосно були за. Ідею вийти на час голосування Орбану озвучив німецький канцлер Олаф Шольц.
- Більше про саміт читайте у матеріалі Lb.ua "Вступ до ЄС, санкції проти Росії та вето Орбана. Чим завершився історичний саміт лідерів Євросоюзу".