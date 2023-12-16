Військовим литовської армії заборонили виїжджати до недружніх країн

До списку таких країн увійшли Росія, Білорусь, Китай, Молдова та ще майже 10 інших країн та регіонів.

Сейм Литви прийняв поправку до закону, яка забороняє професійним військовим Литовської армії виїжджати до недружніх країн. Виключення становлять, серед іншого, службові поїздки.

Про це повідомляє Delfi.

За цю поправку проголосували 78 парламентаріїв, ніхто не голосував проти і ніхто не утримався.

Очікується, що ця поправка знизить ризик витоку секретної інформації.

Заборона почне діяти з 1 січня 2024 року.

Перелік недружніх зарубіжних країн або територій буде затверджений урядом, але у жовтні Міноборони надало початковий список таких держав. До нього увійшли Росія, Білорусь, Китай, Молдова та ще майже 10 інших країн та регіонів.

Крім того, буде заборонено відвідувати країни, до яких МЗС радить громадянам Литви не їхати чи негайно залишити країну.

Втім, виїзд до таких країн буде дозволено у разі тяжкої хвороби або смерті родича військовослужбовця, при призначенні військовослужбовця його опікуном або піклувальником або в інших випадках, які визначаються урядом.