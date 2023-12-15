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Фон дер Ляєн: Комісія повинна знайти альтернативне рішення після блокування Орбаном допомоги Україні

За її словами, Україна залишається в пріоритеті під час затвердження бюджету ЄС.

Фон дер Ляєн: Комісія повинна знайти альтернативне рішення після блокування Орбаном допомоги Україні
Урсула фон дер Ляєн
Фото: ОПУ

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила на прес-конференції після саміту лідерів, що "вчорашні рішення показують, що Європейський Союз виконує свої обіцянки". Однак зараз для комісії важливо знайти швидке альтернативне рішення щодо допомоги Україні після того, як Угорщина заблокувала пакет допомоги на 50 млрд євро, — пише The Guardian.

"У світі, який страждає від постійних потрясінь, це інвестиція в стабільність, це інвестиція в безпеку нашого континенту, але, звісно, це також інвестиція в процвітання нашого континенту, і це велика інвестиція в демократії, які стоять непохитні та об’єднані", — зазначила Урсула фон дер Ляєн.

Щодо перегляду бюджету ЄС, фон дер Ляєн зазначила, що даний довгостроковий бюджет  не розрахований на кризові обставини, які Європа переживає сьогодні. 

За її словами, під час перегляду бюджету допомога Україні залишається в пріоритеті, потім проблеми міграціі, підвищення конкурентоспроможності та подолання стихійних лих і гуманітарної кризи.

"26 країн погодилися з пропозицією, яка знаходиться зараз на столі. Це хороший результат, — сказала вона, додавши, що для країн-лідерів це було важким вибором.

Щодо Угорщини та Віктора Орбана, фон дер Ляєн заявила, що Єврокомісія використає час до наступного саміту, "щоб переконатися, за будь-якої ситуації у нас є відповідний пла Б".

  • 17 жовтня 2023 року Європарламент схвалив Ukraine Facility на 50 мільярдів євро, щоб підтримати відновлення, реконструкцію та модернізацію України протягом 2024–2027 років. 
  • Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив про вето на додаткові кошти для України. У дописі в X він сказав, що Єврорада повернеться до цього питання наступного року. Він також повідомив про вето на перегляд програми MFF – Багаторічної фінансової структури.
  • Єврокомісар з питань бюджету Йоганнес Ган заявив, що у Єврокомісії є запасний варіант на випадок, якщо Угорщина заблокує пакет допомоги. "Однією з якостей Комісії є завжди мати план Б, але, чесно кажучи, я не хочу говорити і спекулювати про план Б, тому що це також створює можливість для виходу", - сказав Ган.
  • Вето Угорщини не є великим сюрпризом – політичний радник Орбана ще декілька днів тому казав, що Будапешт погодиться на надання цих коштів, якщо ЄС розморозить усі гроші для Угорщини, заморожені через деградацію демократії. Йдеться про 30 млрд євро. Поки що Угорщині розблокували лише 10 млрд. 
  • За даними Суспільного, Угорщина запропонувала членам ЄС розділити пакет допомоги Україні на 50 мільярдів євро і спершу надати тільки половину.
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