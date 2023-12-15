Фон дер Ляєн: Комісія повинна знайти альтернативне рішення після блокування Орбаном допомоги Україні

За її словами, Україна залишається в пріоритеті під час затвердження бюджету ЄС.

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила на прес-конференції після саміту лідерів, що "вчорашні рішення показують, що Європейський Союз виконує свої обіцянки". Однак зараз для комісії важливо знайти швидке альтернативне рішення щодо допомоги Україні після того, як Угорщина заблокувала пакет допомоги на 50 млрд євро, — пише The Guardian.

"У світі, який страждає від постійних потрясінь, це інвестиція в стабільність, це інвестиція в безпеку нашого континенту, але, звісно, це також інвестиція в процвітання нашого континенту, і це велика інвестиція в демократії, які стоять непохитні та об’єднані", — зазначила Урсула фон дер Ляєн.

Щодо перегляду бюджету ЄС, фон дер Ляєн зазначила, що даний довгостроковий бюджет не розрахований на кризові обставини, які Європа переживає сьогодні.

За її словами, під час перегляду бюджету допомога Україні залишається в пріоритеті, потім проблеми міграціі, підвищення конкурентоспроможності та подолання стихійних лих і гуманітарної кризи.

"26 країн погодилися з пропозицією, яка знаходиться зараз на столі. Це хороший результат, — сказала вона, додавши, що для країн-лідерів це було важким вибором.

Щодо Угорщини та Віктора Орбана, фон дер Ляєн заявила, що Єврокомісія використає час до наступного саміту, "щоб переконатися, за будь-якої ситуації у нас є відповідний пла Б".