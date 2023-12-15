Мустафа Джемілєв отримав найвищу відзнаку Польщі

Президент Польщі Анджей Дуда нагородив найвищою відзнакою країни Орденом Білого Орла лідера кримськотатарського народу Мустафу Джемілєва.

Про це повідомили у Telegram Верховній раді України.

Також додали, що отримали запевнення від президента Польщі "у солідарності, підтримці кримськотатарського народу і України у нашій боротьбі з агресором і в євроінтеграції".

Хто такий Мустафа Джемілєв: