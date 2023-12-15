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Мустафа Джемілєв отримав найвищу відзнаку Польщі

Орденом Білого Орла нагородив лідера кримськотатарського народу Анджей Дуда.

Мустафа Джемілєв отримав найвищу відзнаку Польщі
Фото: Верховна рада України

Президент Польщі Анджей Дуда нагородив найвищою відзнакою країни Орденом Білого Орла лідера кримськотатарського народу Мустафу Джемілєва.

Про це повідомили у Telegram Верховній раді України.

Також додали, що отримали запевнення від президента Польщі "у солідарності, підтримці кримськотатарського народу і України у нашій боротьбі з агресором і в євроінтеграції".

Хто такий Мустафа Джемілєв: 

  • У 1991 році очолив Меджліс кримськотатарського народу.
  • Народний депутат України від декількох скликань
  • Член Комітету Верховної Ради України з прав людини, деокупацію і реінтеграції тимчасово окупованих територій в Донецькій, Луганській областях та Автономній Республіки Крим, міста Севастополя, національних меншин і міжнаціональних відносин.
  • Член Постійної делегації в Парламентській асамблеї Організації Чорноморського економічного співробітництва народів.
  • Під час окупації Криму Джемілєв займав позицію недоторканності кордонів України і не визнав референдум. 
  • Після анексії Криму Росією 22 квітня російська влада заборонили йому в'їзд на територію півострова (і Росії в цілому) до 2019 року. 2 травня його не пустили в Москву, а потім не пропустили і в Крим.
  • У листопаді Мустафа Джемілєв отримав звання Героя України.
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