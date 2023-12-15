Мустафа Джемілєв отримав найвищу відзнаку Польщі

Президент Польщі Анджей Дуда нагородив найвищою відзнакою країни Орденом Білого Орла лідера кримськотатарського народу Мустафу Джемілєва.
Про це повідомили у Telegram Верховній раді України.
Також додали, що отримали запевнення від президента Польщі "у солідарності, підтримці кримськотатарського народу і України у нашій боротьбі з агресором і в євроінтеграції".
Хто такий Мустафа Джемілєв:
- У 1991 році очолив Меджліс кримськотатарського народу.
- Народний депутат України від декількох скликань
- Член Комітету Верховної Ради України з прав людини, деокупацію і реінтеграції тимчасово окупованих територій в Донецькій, Луганській областях та Автономній Республіки Крим, міста Севастополя, національних меншин і міжнаціональних відносин.
- Член Постійної делегації в Парламентській асамблеї Організації Чорноморського економічного співробітництва народів.
- Під час окупації Криму Джемілєв займав позицію недоторканності кордонів України і не визнав референдум.
- Після анексії Криму Росією 22 квітня російська влада заборонили йому в'їзд на територію півострова (і Росії в цілому) до 2019 року. 2 травня його не пустили в Москву, а потім не пропустили і в Крим.
- У листопаді Мустафа Джемілєв отримав звання Героя України.