“Росіяни виграють від цього безвізового режиму лише у разі, якщо вони відвідують країну групами”, − повідомило іранське ЗМІ.

Іран заявив, що скасовує візові вимоги для 33 країн, включно з країнами Перської затоки, зокрема Саудівською Аравією.

Про це пише Reuters з посиланням на місцеві інформаційні агентства.

“Міністерство туризму вважає, що політика відкритих дверей продемонструє рішучість Ірану співпрацювати з різними країнами світу”, − повідомили ЗМІ.

Після цього рішення Іран без візи зможуть відвідувати 45 країн та територій.

До списку також увійшли: Об’єднані Арабські Емірати, Катар, Ліван, Туніс, Індія, кілька країн Центральної Азії, Африки та “мусульманських” країн, а також Хорватія – єдина західноєвропейська країна, член Європейського Союзу та НАТО.

“Росіяни виграють від цього безвізового режиму лише у разі, якщо вони відвідують країну групами”, − цитує Reuters іранську інформаційну агенцію ISNA.

Цей крок є ще одним кроком до розморожування відносин між Іраном і Саудівською Аравією після багатьох років напруги між двома нафтовидобувними суперниками в Перській затоці.

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