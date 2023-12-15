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Іран скасовує візи для 33 країн, зокрема Саудівської Аравії, ОАЕ, Індії та Хорватії

“Росіяни виграють від цього безвізового режиму лише у разі, якщо вони відвідують країну групами”, − повідомило іранське ЗМІ.

Іран скасовує візи для 33 країн, зокрема Саудівської Аравії, ОАЕ, Індії та Хорватії
Фото: middleeasteye.net

Іран заявив, що скасовує візові вимоги для 33 країн, включно з країнами Перської затоки, зокрема Саудівською Аравією.

Про це пише Reuters з посиланням на місцеві інформаційні агентства.

“Міністерство туризму вважає, що політика відкритих дверей продемонструє рішучість Ірану співпрацювати з різними країнами світу”, − повідомили ЗМІ.

Після цього рішення Іран без візи зможуть відвідувати 45 країн та територій.

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До списку також увійшли: Об’єднані Арабські Емірати, Катар, Ліван, Туніс, Індія, кілька країн Центральної Азії, Африки та “мусульманських” країн, а також Хорватія – єдина західноєвропейська країна, член Європейського Союзу та НАТО.

“Росіяни виграють від цього безвізового режиму лише у разі, якщо вони відвідують країну групами”, − цитує Reuters іранську інформаційну агенцію ISNA.

Цей крок є ще одним кроком до розморожування відносин між Іраном і Саудівською Аравією після багатьох років напруги між двома нафтовидобувними суперниками в Перській затоці. 

Що було раніше

  • Саудівська Аравія розірвала дипломатичні відносини з Іраном у 2016 році після нападу на посольство Саудівської Аравії в Тегерані та його підпалу іранськими протестувальниками, обуреними стратою в королівстві відомого шиїтського священнослужителя шейха Німра Бакра аль-Німра. Він був ключовою фігурою в протестах у Східній провінції, частині Саудівської Аравії, у якій більшість населення становлять шиїти.
  • З того часу стосунки між двома країнами Перської затоки продовжували погіршуватися. Саудівська Аравія звинуватила Іран у постачанні зброї своїм ворогам хуситам у Ємені, проти яких воює коаліція на чолі з Саудівською Аравією.
  • Сполучені Штати вважають, що Іран здійснив напади зі своєї території на нафтові об'єкти в королівстві. Тегеран при цьому заперечує свою причетність до інцидентів.
  • Ер-Ріяд і Тегеран у березні погодилися повністю відновити дипломатичні відносини відповідно до угоди за посередництва Китаю. Зокрема відновлено роботу посольств
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