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Москва заявила про прискорення роботи над новою угодою з Іраном

Документ перебуває на “високій стадії готовності”.

Москва заявила про прискорення роботи над новою угодою з Іраном
Президент Володимир Путін і його іранський колега Ібрагім Райсі у Кремлі, 7 грудня 2023 року
Фото: EPA/UPG

Росія та Іран прискорять роботу над "великою новою міждержавною угодою".

Про це повідомили у російському Міністерстві закордонних справ.

Москва зазначає, що про роботу над угодою говорили міністри закордонних справ двох країн під час телефонної розмови.

Йшлося, зокрема, про те, що угода перебуває на “високій стадії готовності”. Однак інших деталей російські дипломати не вказали.

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