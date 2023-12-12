Москва заявила про прискорення роботи над новою угодою з Іраном

Росія та Іран прискорять роботу над "великою новою міждержавною угодою".
Про це повідомили у російському Міністерстві закордонних справ.
Москва зазначає, що про роботу над угодою говорили міністри закордонних справ двох країн під час телефонної розмови.
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Йшлося, зокрема, про те, що угода перебуває на “високій стадії готовності”. Однак інших деталей російські дипломати не вказали.
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- 5 грудня стало відомо, що РФ та Іран підписали декларацію щодо протидії західним санкціям. Йдеться про шляхи і засоби для “протидії, пом'якшення і компенсації негативних наслідків” обмежувальних заходів.
- Після цього у Кремлі відбулися п’ятигодинні перемовини президента РФ Володимира Путіна з президентом Ірану Ібрагімом Райсі.
- У листопаді Москва заявила, що Росія та Іран розвивають свої відносини, “зокрема у сфері військово-технічного співробітництва”. Білий дім припсукає, що Іран може розглядати можливість надання Росії балістичних ракет.
- РФ вже використовує у війні з Україною іранські дрони. Нещодавно Іранський університет аерокосмічних наук та технологій “Ашура” представив новий реактивний ударний безпілотник Shahed-238 з інфрачервоною та радіолокаційною системами наведення.
- Тегеран заявив, що фіналізував угоду щодо купівлі російських винищувачів Су-35, ударних вертольотів Мі-28 і навчально-тренувальних літаків Як-130.