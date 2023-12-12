NBC: у Сенаті можуть не досягти угоди щодо міграційної політики і допомоги Україні до канікул

Два провідних сенатори-переговірники щодо міграційної угоди попередили, що до початку новорічних канікул у Сенаті можуть не встигнути досягти консенсусу, що означатиме, що розгляд допомоги Україні не відбудеться до січня. Про це пише NBC.

Сенатор Джеймс Ленкфорд від штату Оклахома, який веде дискусії від республіканців, сказав, що все ще вірить, що учасники переговорів "досягають прогресу", але попередив, що "кожен день", який минає без угоди, "ускладнює" її досягнення. Він вважає, що цього тижня досягти угоди неможливо.

"Питання в тому, чи залишаємося ми на наступний тиждень (працювати замість канікул – Ред.), чи вирішення дійсно переноситься на початок січня? На даний момент це велика невідомість, і це залежить від того, як насправді пройдуть переговори, і від того, як ми справді працюємо над тим, щоб отримати фактично ефективний текст", – сказав він.

Сенатор Кріс Мерфі, штат Коннектикут, союзник Байдена, який веде переговори від демократів, висловив розчарування вимогами Республіканської партії, назвавши їх крайніми та неправдоподібними. Він сказав, що "може бути шлях", якщо республіканці переглянуть свій підхід на основі того, що реально може прийняти Конгрес за підтримки обох партій.

Відповідаючи на запитання, чи може Сенат завершити угоду цього тижня, Мерфі відповів: "Я бачив, як у Сенаті відбуваються дивні речі. Але це, звичайно, здається важким, але не неможливим".

Минулого тижня республіканці Сенату заблокували надання Україні та Ізраїлю допомоги без ухвалення імміграційних обмежень. Джерела, обізнані з ходом переговорів, кажуть, що демократи були готові піти на поступки щодо посилення правил надання притулку, але переговори застрягли через вимоги Республіканської партії обмежити повноваження президента щодо використання умовно-дострокового звільнення для тимчасового прийому шукачів притулку. Демократи побоюються, що пропозиції змінити умовно-дострокове звільнення призведуть до масових затримань і депортацій, які вони вважають жорстокими.

Палата представників і Сенат через три дні мають йти на різдвяні канікули. Вони можуть скасувати частину канікул або їх повністю, щоб продовжити роботу, але NBC пише що це навряд станеться, якщо демократи і республіканці не наблизяться до угоди.

Про яку допомогу йдеться і що відбувається