У разі набуття членства в ЄС Україна може отримати 130-190 млрд євро у семирічній перспективі, - IW

У разі набуття членства в ЄС Україна могла б отримати 130-190 млрд євро у семирічній перспективі

У разі вступу України до ЄС наша країна могла б претендувати на 130-190 мільярдів євро дотацій. Про це йдеться у доповіді Німецького економічного інституту (Institut der deutschen Wirtschaft, IW).

Німецькі дослідники використали параметри чинної багаторічної фінансової програми ЄС на 2021-2027 роки (Multiannual Financial Framework). MFF – це семирічна програма, яка регулює річний бюджет ЄС, встановлює максимальну суму витрат у бюджеті ЄС щороку та фіксує загальну річну межу асигнувань на виплати та зобов’язання).

Дослідники також врахували чисельність населення та площі земель сільськогосподарського призначення в Україні – до війни та актуальні.

За аналогією з членами ЄС зі схожими параметрами, Україна могла б отримати 130-190 мільярдів євро. З них від 70 до 90 мільярдів євро – сільськогосподарські субсидії та від 50 до 90 мільярдів євро – на політику згуртованості, метою якої є підтримка менш розвинених регіонів.

Раніше Італія закликала розпочати переговори з Україною про вступ до ЄС.

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