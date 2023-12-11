У разі набуття членства в ЄС Україна може отримати 130-190 млрд євро у семирічній перспективі, - IW

У разі набуття членства в ЄС Україна могла б отримати 130-190 млрд євро у семирічній перспективі
У разі вступу України до ЄС наша країна могла б претендувати на 130-190 мільярдів євро дотацій. Про це йдеться у доповіді Німецького економічного інституту (Institut der deutschen Wirtschaft, IW).
Німецькі дослідники використали параметри чинної багаторічної фінансової програми ЄС на 2021-2027 роки (Multiannual Financial Framework). MFF – це семирічна програма, яка регулює річний бюджет ЄС, встановлює максимальну суму витрат у бюджеті ЄС щороку та фіксує загальну річну межу асигнувань на виплати та зобов’язання).
Дослідники також врахували чисельність населення та площі земель сільськогосподарського призначення в Україні – до війни та актуальні.
За аналогією з членами ЄС зі схожими параметрами, Україна могла б отримати 130-190 мільярдів євро. З них від 70 до 90 мільярдів євро – сільськогосподарські субсидії та від 50 до 90 мільярдів євро – на політику згуртованості, метою якої є підтримка менш розвинених регіонів.
Раніше Італія закликала розпочати переговори з Україною про вступ до ЄС.
Більше про початок переговорів із Україною щодо вступу до ЄС
- 8 листопада Єврокомісія офіційно рекомендувала почати процес переговорів про вступ України та Молдови до Євросоюзу. Єврокомісія говорила, що Україна виконала 90% необхідних реформ, але потрібно продовжувати боротьбу з корупцією, зменшити вплив олігархів та працювати над законом про нацменшини.
- Цього тижня Єврорада повинна ухвалити політичне рішення про початок переговорів.
- Основною перешкодою розглядається Угорщина, чий прем'єр декілька разів сказав, що проти початку переговорів про вступ України зараз. Для рішення про переговори потрібна згода всіх 27 країн-членів.