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Британія і Норвегія очолили "морську коаліцію" для підтримки України

Британія також підтвердила, що Україна закуповує два мінні тральники Королівського флоту для своїх ВМС.

Британія і Норвегія очолили "морську коаліцію" для підтримки України
Фото: Британське Міноборони

Великобританія і Норвегія очолили нову Коаліцію з морських сил і засобів, яка постачатиме кораблі та транспортні засоби для зміцнення здатності України діяти на морі.

Про це йдеться на сайтах міністерств оборони обох держави.

Британія, Норвегія та інші країни допоможуть Україні укріпити безпеку на узбережжях та в морі, оскільки оборона нашої держави важлива для євроатлантичної безпеки.

Міністр оборони Норвегії Бйорн Аріль Грам зазначив, що це довгостроковий проєкт, і його країна може зробити внесок своїм досвідом, новими технологічними рішеннями та інноваційним мисленням. 

Міністр оборони Великобританії Ґрант Шаппс нині підтвердив, що Україна закуповує два кораблі Королівського флоту для своїх ВМС. Також Британія передає броньовані машини-амфібії Viking.

Нова коаліція надаватиме Україні підтримку, серед якої - навчання, обладнання та інфраструктура для зміцнення безпеки на Чорному морі.

Які коаліції утворили союзники для підтримки України у війні проти Росії

  • Німеччина і Франція, наприклад, виступили лідерами зі створення коаліції з посилення наземної протиповітряної оборони України.
  • У січні цього року через 120 годин після засідання Контактної групи з питань оборони України в німецькому Рамштайні запрацювала коаліція щодо танків Leopard.
  • Навесні стало відомо, що Великобританія та Нідерланди працюватимуть над створенням міжнародної коаліції винищувачів.
  • У липні тодішній міністр оборони України Олексій Резніков повідомив про сформовану коаліцію для підготовки українських пілотів на винищувачах F-16. До цієї коаліції увійшли 11 держав та Україна. Вони підписали меморандум, де виклали всі умови навчального процесу.
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