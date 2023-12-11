Британія і Норвегія очолили "морську коаліцію" для підтримки України

Великобританія і Норвегія очолили нову Коаліцію з морських сил і засобів, яка постачатиме кораблі та транспортні засоби для зміцнення здатності України діяти на морі.
Про це йдеться на сайтах міністерств оборони обох держави.
Британія, Норвегія та інші країни допоможуть Україні укріпити безпеку на узбережжях та в морі, оскільки оборона нашої держави важлива для євроатлантичної безпеки.
Міністр оборони Норвегії Бйорн Аріль Грам зазначив, що це довгостроковий проєкт, і його країна може зробити внесок своїм досвідом, новими технологічними рішеннями та інноваційним мисленням.
Міністр оборони Великобританії Ґрант Шаппс нині підтвердив, що Україна закуповує два кораблі Королівського флоту для своїх ВМС. Також Британія передає броньовані машини-амфібії Viking.
Victory in the Black Sea is critical for Ukraine’s war effort.— Rt Hon Grant Shapps MP (@grantshapps) December 11, 2023
It is the key to rebuilding their economy, so that Ukraine can fund its fight against Putin’s war machine.
Together with Norway, the UK will bring the world together to break Putin’s blockade 🇺🇦🇬🇧 pic.twitter.com/zylGagXtri
Today the UK has sent Ukraine what it needs to start rebuilding its navy and bolster its maritime forces to defeat Putin.— Rt Hon Grant Shapps MP (@grantshapps) December 11, 2023
🇬🇧👉🇺🇦 Royal Navy Minehunters
🇬🇧👉🇺🇦 Viking Armoured Amphibious Vehicles
🇬🇧👉🇺🇦 Marine Raiding Craft https://t.co/d2WOeErRG2
Нова коаліція надаватиме Україні підтримку, серед якої - навчання, обладнання та інфраструктура для зміцнення безпеки на Чорному морі.
Які коаліції утворили союзники для підтримки України у війні проти Росії
- Німеччина і Франція, наприклад, виступили лідерами зі створення коаліції з посилення наземної протиповітряної оборони України.
- У січні цього року через 120 годин після засідання Контактної групи з питань оборони України в німецькому Рамштайні запрацювала коаліція щодо танків Leopard.
- Навесні стало відомо, що Великобританія та Нідерланди працюватимуть над створенням міжнародної коаліції винищувачів.
- У липні тодішній міністр оборони України Олексій Резніков повідомив про сформовану коаліцію для підготовки українських пілотів на винищувачах F-16. До цієї коаліції увійшли 11 держав та Україна. Вони підписали меморандум, де виклали всі умови навчального процесу.