Британія і Норвегія очолили "морську коаліцію" для підтримки України

Британія також підтвердила, що Україна закуповує два мінні тральники Королівського флоту для своїх ВМС.

Великобританія і Норвегія очолили нову Коаліцію з морських сил і засобів, яка постачатиме кораблі та транспортні засоби для зміцнення здатності України діяти на морі.

Про це йдеться на сайтах міністерств оборони обох держави.

Британія, Норвегія та інші країни допоможуть Україні укріпити безпеку на узбережжях та в морі, оскільки оборона нашої держави важлива для євроатлантичної безпеки.

Міністр оборони Норвегії Бйорн Аріль Грам зазначив, що це довгостроковий проєкт, і його країна може зробити внесок своїм досвідом, новими технологічними рішеннями та інноваційним мисленням.

Міністр оборони Великобританії Ґрант Шаппс нині підтвердив, що Україна закуповує два кораблі Королівського флоту для своїх ВМС. Також Британія передає броньовані машини-амфібії Viking.

Victory in the Black Sea is critical for Ukraine’s war effort.



It is the key to rebuilding their economy, so that Ukraine can fund its fight against Putin’s war machine.



Together with Norway, the UK will bring the world together to break Putin’s blockade 🇺🇦🇬🇧 pic.twitter.com/zylGagXtri — Rt Hon Grant Shapps MP (@grantshapps) December 11, 2023

Today the UK has sent Ukraine what it needs to start rebuilding its navy and bolster its maritime forces to defeat Putin.



🇬🇧👉🇺🇦 Royal Navy Minehunters

🇬🇧👉🇺🇦 Viking Armoured Amphibious Vehicles

🇬🇧👉🇺🇦 Marine Raiding Craft https://t.co/d2WOeErRG2 — Rt Hon Grant Shapps MP (@grantshapps) December 11, 2023

Нова коаліція надаватиме Україні підтримку, серед якої - навчання, обладнання та інфраструктура для зміцнення безпеки на Чорному морі.

Які коаліції утворили союзники для підтримки України у війні проти Росії