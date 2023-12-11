ЗСУ позбавили російських військ повного контролю над селом Степове біля Авдіївки, − британське міноборони

ЗСУ, ймовірно, провівши успішні локальні контратаки, позбавили російських військ повного контролю над селом Степове біля Авдіївки на Донеччині.
Про це йдеться у повідомленні Міністерства оборони Великої Британії.
Саме тут Росія намагається “взяти у кліщі” Авдіївку та її добре захищену промислову зону.
Протягом останнього тижня Авдіївка продовжує залишатися ареною найгостріших бойових дій на фронті.
Британці, з посиланням на українські дані, зазначають, що в окремі дні у цьому невеликому секторі зосереджувалося майже 40% усіх бойових зіткнень.
Наступи росіян продовжують характеризуватися здебільшого штурмами піхоти, зокрема штрафними підрозділами “Шторм-З”.
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 11 December 2023.— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) December 11, 2023
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🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/VXDDelS1YC
Бої за Авдіївку
- Російські війська почали активно обстрілювати Авдіївку на початку жовтня.
- За інформацією The Guardian, у найтяжчих боях Росія втрачає під Авдіївкою 500-1000 осіб на день.
- У Авдіївці, попри щоденні обстріли та активні бойові дії, досі залишаються близько 1200 цивільних мешканців.
- У Кремлі хочуть, щоб російські війська захопили Авдіївку та Куп'янськ до початку президентських виборів у РФ у березні 2024-го.