ЗСУ позбавили російських військ повного контролю над селом Степове біля Авдіївки, − британське міноборони

Авдіївка на Донеччині залишається ареною найгостріших бойових дій на фронті.

ЗСУ, ймовірно, провівши успішні локальні контратаки, позбавили російських військ повного контролю над селом Степове біля Авдіївки на Донеччині.

Про це йдеться у повідомленні Міністерства оборони Великої Британії.

Саме тут Росія намагається “взяти у кліщі” Авдіївку та її добре захищену промислову зону.

Фото: Скріншот

Протягом останнього тижня Авдіївка продовжує залишатися ареною найгостріших бойових дій на фронті.

Британці, з посиланням на українські дані, зазначають, що в окремі дні у цьому невеликому секторі зосереджувалося майже 40% усіх бойових зіткнень.

Наступи росіян продовжують характеризуватися здебільшого штурмами піхоти, зокрема штрафними підрозділами “Шторм-З”.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 11 December 2023.



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🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/VXDDelS1YC — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) December 11, 2023

Бої за Авдіївку