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ЗСУ позбавили російських військ повного контролю над селом Степове біля Авдіївки, − британське міноборони

Авдіївка на Донеччині залишається ареною найгостріших бойових дій на фронті.

ЗСУ позбавили російських військ повного контролю над селом Степове біля Авдіївки, − британське міноборони
Фото: Telegram/Андрій Єрмак

ЗСУ, ймовірно, провівши успішні локальні контратаки, позбавили російських військ повного контролю над селом Степове біля Авдіївки на Донеччині.

Про це йдеться у повідомленні Міністерства оборони Великої Британії.

Саме тут Росія намагається “взяти у кліщі” Авдіївку та її добре захищену промислову зону.

Фото: Скріншот

Протягом останнього тижня Авдіївка продовжує залишатися ареною найгостріших бойових дій на фронті.

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Британці, з посиланням на українські дані, зазначають, що в окремі дні у цьому невеликому секторі зосереджувалося майже 40% усіх бойових зіткнень.

Наступи росіян продовжують характеризуватися здебільшого штурмами піхоти, зокрема штрафними підрозділами “Шторм-З”.

Бої за Авдіївку

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