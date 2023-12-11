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"Ми зацікавлені, щоб Аргентина відігравала одну з ключових ролей у реалізації Формули миру", – Зеленський

Президент України поспілкувався із представниками латиноамериканських ЗМІ в Буенос-Айресі.

"Ми зацікавлені, щоб Аргентина відігравала одну з ключових ролей у реалізації Формули миру", – Зеленський
Фото: Офіс Президента

Президент України Володимир Зеленський, який перебував із візитом у Аргентині, поспілкувався із представниками латиноамериканських ЗМІ.

"Ми зацікавлені, щоб Аргентина відігравала одну з ключових ролей у Формулі миру як дуже бажаний представник Латинської Америки. Нам потрібна підтримка всіх континентів. Тут ми бачимо велику державу з цим бажанням і можливостями", – сказав президент.

Фото: Офіс президента
Також заявив, що зацікавлений у саміті Україна – Латинська Америка. Тому висловив надію, щоб новообраний президент Аргентини Хав’єр Мілей допоміг в активізації та організації такої платформи.

Як зазначив Зеленський, він поспілкувався із Мілеєм і отримав позитивний сигнал щодо тем, у яких зацікавлена Україна. 

Фото: Офіс президента
 

"Ми потужні на сьогодні в напрямі військовому, безпеки, диджиталізації. І я сказав, що ми в цьому напрямі готові співпрацювати, ділитися досвідом, брати ваш. Ми абсолютно відкриті в цьому, тому що питання безпеки на сьогодні – номер один", – констатував Володимир Зеленський.

Також, на його думку, Україна й Аргентина можуть співпрацювати в інших напрямах, зокрема в енергетичному, щоб у рази наростити товарообіг між двома державами.

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