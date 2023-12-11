"Ми зацікавлені, щоб Аргентина відігравала одну з ключових ролей у реалізації Формули миру", – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський, який перебував із візитом у Аргентині, поспілкувався із представниками латиноамериканських ЗМІ.
"Ми зацікавлені, щоб Аргентина відігравала одну з ключових ролей у Формулі миру як дуже бажаний представник Латинської Америки. Нам потрібна підтримка всіх континентів. Тут ми бачимо велику державу з цим бажанням і можливостями", – сказав президент.
Як зазначив Зеленський, він поспілкувався із Мілеєм і отримав позитивний сигнал щодо тем, у яких зацікавлена Україна.
"Ми потужні на сьогодні в напрямі військовому, безпеки, диджиталізації. І я сказав, що ми в цьому напрямі готові співпрацювати, ділитися досвідом, брати ваш. Ми абсолютно відкриті в цьому, тому що питання безпеки на сьогодні – номер один", – констатував Володимир Зеленський.
Також, на його думку, Україна й Аргентина можуть співпрацювати в інших напрямах, зокрема в енергетичному, щоб у рази наростити товарообіг між двома державами.
- Метою візиту президента до Аргентини була інавгурація нового президента. Зеленський провів зустріч із новообраним президентом Аргентини Хав’єром Мілеєм після інавгурації.
- Президент України також поспілкувався із прем’єром Угорщини Віктором Орбаном під час інавгурації президента Аргентини.
- Хто такий Хавʼєр Мілей, та що чекає на Аргентину – у матеріалі LB.ua.