Говорив відверто: Зеленський про зустріч із Орбаном

Президент України Володимир Зеленський поспілкувавася із прем’єром Угорщини Віктором Орбаном час інавгурації новообраного президента Аргентини Хав'єра Мілея.
"На полях інавгурації говорив з прем’єр-міністром Угорщини Орбаном максимально відверто. І зрозуміло, що про наші європейські справи", – повідомив Зеленський у вечірньому відеозверненні.
- Кадри, як президент України Володимир Зеленський, поспілкувався з проросійським прем'єром Угорщини Віктором Орбаном, потрапили в сюжет на YouTube каналі сенату Аргентини. Зустріч відбулася на полях інавгурації президента Аргентини, заради якої приїхали і Зеленський, і Орбан.
- Керівництво Угорщини раніше говорило, що не проти зустрічі голови уряду Віктора Орбана з президентом України Володимиром Зеленським, але їй має передувати "належна підготовка".
- Проросійський прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан погрожує зірвати грудневий саміт Європейського Союзу, на якому буде йти мова про допомогу Україні та вступ Києва до ЄС.
- На думку Орбана, пропозиція Євросоюзу щодо вступу Києва до ЄС є "необґрунтованою та погано підготовленою".