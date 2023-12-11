Говорив відверто: Зеленський про зустріч із Орбаном

Президент України Володимир Зеленський поспілкувавася із прем’єром Угорщини Віктором Орбаном час інавгурації новообраного президента Аргентини Хав'єра Мілея.

"На полях інавгурації говорив з прем’єр-міністром Угорщини Орбаном максимально відверто. І зрозуміло, що про наші європейські справи", – повідомив Зеленський у вечірньому відеозверненні.