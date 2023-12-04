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Орбан знову виступив проти початку перемовин про вступ України до ЄС

На його думку, пропозиція Євросоюзу щодо вступу Києва до блоку є "необґрунтованою та погано підготовленою".

Орбан знову виступив проти початку перемовин про вступ України до ЄС
Фото: EPA/UPG

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан знову виступив проти схвалення початку переговорів про вступ України до Європейського Союзу на саміті ЄС 14-15 грудня.

“Очевидно, що пропозиція Євросоюзу щодо вступу України в ЄС є необґрунтованою та погано підготовленою”, – написав угорський прем’єр вчора ввечері на соцплатформі X.

“Цьому не місце в порядку денному грудневого засідання Європейської ради!” – додав він.

Орбан категорично виступив проти початку переговорів про вступ Києва після того, як Європейська комісія у листопаді дала таку рекомендацію. Водночас ЄК наголосила, що Україні потрібно завершити виконання необхідних реформ, зокрема щодо боротьби з корупцією, законодавства про національні меншини та зменшення впливу олігархів. 

Нагадаємо, Орбан раніше заявив, що Євросоюзу спочатку треба підписати з Україною угоду про стратегічне партнерство на термін від 5 до 10 років, а не починати переговори про повноцінний вступ. 

Рішення про приєднання нової країни до ЄС вимагає схвалення всіх 27 членів блоку, і Будапешт зараз розглядається як основна перешкода.

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