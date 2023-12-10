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Україна і Швеція обоговорили продовження співпраці з підтримки ветеранів

Під час зустрічі акцентували увагу на впровадженні новітньої системи переходу від військової служби до цивільного життя.

Україна і Швеція обоговорили продовження співпраці з підтримки ветеранів
Фото: ukrinform.ua

За ініціативи шведської сторони в Міністерстві ветеранів відбулася робоча зустріч Міністра у справах ветеранів України Юлії Лапутіної з представниками шведського урядового агентства з питань миру, безпеки та розвитку “Академія Фольке Бернадотта” (Folke Bernadotte Academy, FBA).  Під час обговорили потенційні напрями продовження співпраці з підтримки ветеранів, зокрема, акцентували увагу на впровадженні новітньої системи переходу від військової служби до цивільного життя.

Делегацію очолив Надзвичайний і Повноважний Посол Королівства Швеції в Україні Мартін Йоган Андерс Оберг, повідомляє Урядовий портал.

Учасники заходу обговорили потенційні напрямки продовження співпраці з Мінветеранів у реалізації державної ветеранської політики й відповідних проєктів, що реалізуються в Україні.

Основну увагу Юлія Лапутіна акцентувала на впровадженні новітньої системи переходу від військової служби до цивільного життя. Вона має полегшити українським ветеранам й ветеранкам, членам їхніх сімей реінтеграцію у громади, надати сучасні та дієві інструменти для самореалізації у мирному житті, в тому числі й за допомогою цифрових сервісів та послуг.

Серед основних пріоритетних проектів Мінветеранів в цьому напрямку – впровадження в Україні інституту помічника ветерана, який у наступному році буде поширено на всі регіони країни, створення Центрів ветеранського розвитку, розбудова всеукраїнської мережі сучасних реабілітаційних центрів, де будуть застосовані кращі світові практики із залученням і міжнародних фахівців. А також залучення ветеранів до адаптивних видів спорту та підтримка ветеранського підприємництва через проекти Українського ветеранського фонду.

Мінветеранів та Академія Фольке Бернадотта вже мають успішний досвід співпраці. Зокрема, у 2023 році FBA підтримала розробку методичних рекомендацій щодо взаємодії помічника ветерана та громади. Вони вже опрацьовані профільними підрозділами Міністерства та готуються на підпис Міністра.

“Разом з нашими партнерами ми окреслили основні напрямки продовження спільної співпраці між Мінветеранів та шведським урядовим агентством, їхню участь у реалізації наших пріоритетних проектів на наступний рік. Також обговорили потреби й виклики у процесі реінтеграції ветеранів. Ми зацікавлені у залученні найкращого світового досвіду, щоб після перемоги України гідно зустріти наших Захисників і Захисниць”, – зазначила Юлія Лапутіна за підсумками переговорів зі шведською стороною.

  • У жовтні Кабінет міністрів України запустив два експериментальні проекти з комплексної послуги формування життєстійкості для ветеранів і соціального супроводу військовослужбовців та членів їхніх сімей у військових частинах. 
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