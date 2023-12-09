Ця зустріч стала першою в історії двосторонніх відносин між країнами.

Дорогою до Аргентини український президент Володимир Зеленський зустрівся з прем’єр-міністром Республіки Кабо-Верде Жозе Уліссешу Коррея-і-Сілві.

Про це повідомляє пресслужба українського президента.

Ця зустріч стала першою в історії двосторонніх відносин між нашими країнами.

“Голос Кабо-Верде – це голос демократії, який допомагає нам на майданчику ООН, підтримує резолюції, які є дуже важливими для України. Я дякую Премʼєр-міністру Жозе Уліссешу Коррея-і-Сілві за підтримку гуманітарної ініціативи Grain from Ukraine і запрошую приєднатися до імплементації Української формули миру”, - написав президент.

Кабо-Верде - держава у Західній Африці. Розташована на островах Зеленого Мису в Атлантичному океані за 600 км від узбережжя Африки.

У Аргентині Зеленський планує взяти участь в інавгурації новообраного президента Хав'єра Мілея. Про те, ким є новий президент Аргентини, читайте в матеріалі LB.ua.