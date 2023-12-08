"Завдання нашої держави – і зараз, узимку, хоч би як це було складно, – проявляти силу й не давати ворогу перехопити ініціативу", - наголосив Президент.

Президент Володимир Зеленський заявив, що майже кожен тиждень дає Україні нові домовленості щодо посилення протиповітряної оборони.

Про це йдеться у вечірньому відеозверненні глави держави.

"Максимально активно працюємо з партнерами заради посилення української ППО. Продовжуємо цю роботу й зараз – майже кожен тиждень дає Україні нові домовленості, нові можливості", - сказав Зеленський.

Президент повідомив, що нині на Ставці Верховного Головнокомандувача обговорили оперативну ситуацію на фронті. Доповідали Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний і командувачі за напрямками. Йшлося про Купʼянськ, Лиман та всі донецькі напрямки і південь.

"Завдання нашої держави – і зараз, узимку, хоч би як це було складно, – проявляти силу й не давати ворогу перехопити ініціативу, не давати їм укріпитися. Я дякую всім, чиї дії забезпечують саме це для України – нашу можливість робити свої кроки", - зауважив Президент.

Як партнери допомагають Україні з ППО