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Зеленський про посилення ППО: Майже кожен тиждень дає Україні нові домовленості

"Завдання нашої держави – і зараз, узимку, хоч би як це було складно, – проявляти силу й не давати ворогу перехопити ініціативу", - наголосив Президент.

Зеленський про посилення ППО: Майже кожен тиждень дає Україні нові домовленості
Фото: Пресслужба Офісу президента України

Президент Володимир Зеленський заявив, що майже кожен тиждень дає Україні нові домовленості щодо посилення протиповітряної оборони.

Про це йдеться у вечірньому відеозверненні глави держави.

"Максимально активно працюємо з партнерами заради посилення української ППО. Продовжуємо цю роботу й зараз – майже кожен тиждень дає Україні нові домовленості, нові можливості", - сказав Зеленський.

Президент повідомив, що нині на Ставці Верховного Головнокомандувача обговорили оперативну ситуацію на фронті. Доповідали Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний  і командувачі за напрямками. Йшлося про Купʼянськ, Лиман та всі донецькі напрямки і південь. 

"Завдання нашої держави – і зараз, узимку, хоч би як це було складно, – проявляти силу й не давати ворогу перехопити ініціативу, не давати їм укріпитися. Я дякую всім, чиї дії забезпечують саме це для України – нашу можливість робити свої кроки", - зауважив Президент.

Як партнери допомагають Україні з ППО

  • Нині парламент Болгарії подолав вето президента Румена Радева, що дозволить нашій державі отримати допомогу, зокрема, в частині ППО.
  • У межах українсько-американської конференції оборонних індустрій у Вашингтоні Україна та США підписали Меморандум про співробітництво щодо спільного виробництва та обміну технічними даними. Пентагон і промислові партнери надаватимуть Україні технічні дані для реалізації окремих проєктів для вдосконалення застарілих систем ППО. Паралельне виробництво цих систем в Україні та США дасть змогу пришвидшити їхнє розгортання й допоможе нашій державі підтримувати ППО в бойовому стані.
  • Крім того, Україна запросила у США винищувачі F-18, сучасну протиповітряну систему THAAD, гелікоптери Apache і Blackhawk.
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