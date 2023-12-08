Президент Володимир Зеленський заявив, що майже кожен тиждень дає Україні нові домовленості щодо посилення протиповітряної оборони.
Про це йдеться у вечірньому відеозверненні глави держави.
"Максимально активно працюємо з партнерами заради посилення української ППО. Продовжуємо цю роботу й зараз – майже кожен тиждень дає Україні нові домовленості, нові можливості", - сказав Зеленський.
Президент повідомив, що нині на Ставці Верховного Головнокомандувача обговорили оперативну ситуацію на фронті. Доповідали Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний і командувачі за напрямками. Йшлося про Купʼянськ, Лиман та всі донецькі напрямки і південь.
"Завдання нашої держави – і зараз, узимку, хоч би як це було складно, – проявляти силу й не давати ворогу перехопити ініціативу, не давати їм укріпитися. Я дякую всім, чиї дії забезпечують саме це для України – нашу можливість робити свої кроки", - зауважив Президент.
Як партнери допомагають Україні з ППО
- Нині парламент Болгарії подолав вето президента Румена Радева, що дозволить нашій державі отримати допомогу, зокрема, в частині ППО.
- У межах українсько-американської конференції оборонних індустрій у Вашингтоні Україна та США підписали Меморандум про співробітництво щодо спільного виробництва та обміну технічними даними. Пентагон і промислові партнери надаватимуть Україні технічні дані для реалізації окремих проєктів для вдосконалення застарілих систем ППО. Паралельне виробництво цих систем в Україні та США дасть змогу пришвидшити їхнє розгортання й допоможе нашій державі підтримувати ППО в бойовому стані.
- Крім того, Україна запросила у США винищувачі F-18, сучасну протиповітряну систему THAAD, гелікоптери Apache і Blackhawk.