Криміналісти ідентифікували всіх членів родини, яку вбила російська ракета у Новогродівці на Донеччині

Один із знайдених на місці обстрілу фрагментів тіла належить 33-річній жінці, яку шукали тиждень.

Руїни будинку після ракетної атаки Росії на Новогродівку 30 листопада

Криміналісти ідентифікували всіх членів родини, яку вбила російська ракета у Новогродівці 30 листопада.

Про це повідомляє поліція Донецької області.

Один зі знайдених на місці обстрілу фрагментів тіла належить 33-річній жінці, яку шукали тиждень. Особу загиблої вже встановили за допомогою ДНК-аналізу.

Раніше правоохоронці ідентифікували її чоловіка та 8-річну доньку.

За інформацією поліції, після ворожої атаки першою знайшли дитину – її впізнала бабуся. Щоб розшукати батьків, рятувальники і правоохоронці двічі обстежили понад 500 тонн будівельного сміття. До пошуків залучали кінологів зі службовими собаками.

"Після ретельного огляду на місці обстрілу виявили фрагменти тіл. Ідентифікувати і батька, і матір поліцейським вдалося лише завдяки ДНК-тесту. Співробітники відділу криміналістичного забезпечення ГУНП в Донецькій області за допомогою генетичного аналізатора ANDE 6C по вилучених біологічних зразках встановили особу жінки", - йдеться в повідомленні.

Загалом російська ракета забрала життя п'ятьох осіб.

Ракетний удар Росії по Новогродівці