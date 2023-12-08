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Криміналісти ідентифікували всіх членів родини, яку вбила російська ракета у Новогродівці на Донеччині

Один із знайдених на місці обстрілу фрагментів тіла належить 33-річній жінці, яку шукали тиждень.

Криміналісти ідентифікували всіх членів родини, яку вбила російська ракета у Новогродівці на Донеччині
Руїни будинку після ракетної атаки Росії на Новогродівку 30 листопада
Фото: Поліція Донеччини

Криміналісти ідентифікували всіх членів родини, яку вбила російська ракета у Новогродівці 30 листопада.

Про це повідомляє поліція Донецької області.

Один зі знайдених на місці обстрілу фрагментів тіла належить 33-річній жінці, яку шукали тиждень. Особу загиблої вже встановили за допомогою ДНК-аналізу. 

Раніше правоохоронці ідентифікували її чоловіка та 8-річну доньку.

За інформацією поліції, після ворожої атаки першою знайшли дитину – її впізнала бабуся. Щоб розшукати батьків, рятувальники і правоохоронці двічі обстежили понад 500 тонн будівельного сміття. До пошуків залучали кінологів зі службовими собаками.

"Після ретельного огляду на місці обстрілу виявили фрагменти тіл. Ідентифікувати і батька, і матір поліцейським вдалося лише завдяки ДНК-тесту. Співробітники відділу криміналістичного забезпечення ГУНП в Донецькій області за допомогою генетичного аналізатора ANDE 6C по вилучених біологічних зразках встановили особу жінки", - йдеться в повідомленні.

Загалом російська ракета забрала життя п'ятьох осіб.

Ракетний удар Росії по Новогродівці

  • Вночі 30 листопада ворожа ракета "С-300" влучила у триповерховий будинок в центрі міста. 
  • 4 грудня під завалами знайшли тіло восьмирічної дитини.
  • В Новогродівській громаді оголосили триденну жалобу за загиблими внаслідок обстрілу. 
  • Цього тижня загиблого чоловіка ідентифікували за допомогою ДНК-аналізу.
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