Криміналісти ідентифікували всіх членів родини, яку вбила російська ракета у Новогродівці на Донеччині

Криміналісти ідентифікували всіх членів родини, яку вбила російська ракета у Новогродівці 30 листопада.
Про це повідомляє поліція Донецької області.
Один зі знайдених на місці обстрілу фрагментів тіла належить 33-річній жінці, яку шукали тиждень. Особу загиблої вже встановили за допомогою ДНК-аналізу.
Раніше правоохоронці ідентифікували її чоловіка та 8-річну доньку.
За інформацією поліції, після ворожої атаки першою знайшли дитину – її впізнала бабуся. Щоб розшукати батьків, рятувальники і правоохоронці двічі обстежили понад 500 тонн будівельного сміття. До пошуків залучали кінологів зі службовими собаками.
"Після ретельного огляду на місці обстрілу виявили фрагменти тіл. Ідентифікувати і батька, і матір поліцейським вдалося лише завдяки ДНК-тесту. Співробітники відділу криміналістичного забезпечення ГУНП в Донецькій області за допомогою генетичного аналізатора ANDE 6C по вилучених біологічних зразках встановили особу жінки", - йдеться в повідомленні.
Загалом російська ракета забрала життя п'ятьох осіб.
Ракетний удар Росії по Новогродівці
- Вночі 30 листопада ворожа ракета "С-300" влучила у триповерховий будинок в центрі міста.
- 4 грудня під завалами знайшли тіло восьмирічної дитини.
- В Новогродівській громаді оголосили триденну жалобу за загиблими внаслідок обстрілу.
- Цього тижня загиблого чоловіка ідентифікували за допомогою ДНК-аналізу.