В якості винагороди за свої "послуги" одесит зажадав фінансування для висування у депутати Верховної Ради найближчого скликання. А у разі окупації Одещини – очолити регіон.

Офіс Генпрокурора та СБУ повідомили, що в Одесі агент ворога, який планував балотуватися до Верховної Ради, “здавав” місця дислокації Сил оборони та об’єктів інфраструктури. Йому повідомлено про підозру в державній зраді.

За даними слідства, з жовтня 2023 року підозрюваний співпрацював з представниками спецслужб РФ. У нього був псевдонім «Мазепа». Він масово здавав ворогу місця дислокації особового складу Сил оборони, орієнтовні координати базування систем ППО в Одесі та об’єктів енергетичної інфраструктури.

Ще одним його завданням була фіксація наслідків ракетно-дронових обстрілів Одеси, зокрема точність влучання та масштаби руйнувань. Ці дані окупанти використовували для підготовки нових та коригування повторних ударів по Одесі.

Для збору потрібних відомостей підозрюваний обходив місцевість та приховано фіксував об’єкти, а потім передавав «звіт» до ФСБ у вигляді текстових повідомлень, фотознімків, відеозаписів та відміток на електронних картах.

В якості винагороди за свої «послуги» одесит зажадав фінансування для висування у депутати ВРУ найближчого скликання та 5500 дол США щомісячно. А у разі окупації Одещини – очолити регіон і стати керівником так званого «регіонального відділення «єдиної росії» Одеської республіки рф».

Підозрюваний встиг отримати за розвіддані 1300 дол США авансу. Його затримали під час фіксації об’єкта енергетичної інфраструктури в Одесі.

Зі свого боку СБУ повідомила, що останній місяць фігурант активно займався «розкруткою» власного образу як потенційного кандидата у народні депутати України. Для цього він вступив до місцевої громадської організації, яка займається питаннями екології, а також розмістив свою політичну рекламу на декількох пасажирських автобусах, що курсують містом. За матеріалами слідства, гроші на обидва «проєкти» були виділені російською спецслужбою. Окремо він також запросив для себе винагороду у 5,5 тис. американських доларів щомісяця.Згодом ворожий агент написав заяву на вступ до кремлівської партії «єдина росія» і у разі захоплення регіону сподівався увійти до керівної ланки окупаційної адміністрації рф.

В ході обшуку за місцем його проживання вилучено коктейлі Молотова, які чоловік планував використати під час масових зібрань одеситів на центральних вулицях міста. Також вилучені мобільні телефони із доказами його розвідувально-підривної діяльності на користь РФ.

За клопотанням прокурора підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави. Йому загрожує довічне ув’язнення.

Нагадаємо, нещодавно в Одесі затримали місцеву мешканку, яку підозрюють у коригуванні ударів ворожих “шахедів” по місту. Їй загрожує довічне ув’язнення.