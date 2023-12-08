На Лиманському напрямку Сили оборони відбили всі атаки ворога в районі Тернів

На Мелітопольському напрямку Сили оборони завдають ворогу втрат. Захисники відбили вісім атак західніше Вербового та Роботиного.
Також Сили оборони продовжують штурмові дії південніше Бахмута. На Бахмутському напрямку відбили 24 атаки ворога в районах Богданівки, Іванівки, Кліщіївки та Андріївки, повідомив речник Генштабу Андрій Ковальов у ефірі телемарафону.
"На Авдіївському напрямку українські воїни продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи ворогу значних втрат", – сказав він.
На цьому напрямку захисники відбили 30 атак противника східніше Новобахмутівки, Авдіївки, Південніше Тоненького і Первомайського Донецької області.
На Мар'їнському напрямку захисники продовжують стримувати ворога в районах Мар'їнки і Новомихайлівки. Відбили 14 атак.
"На Куп'янському напрямку українські захисники відбили сім атак ворога в районах Синьківки Харківської області. На Лиманському напрямку Сили оборони відбили всі атаки ворога в районі населеного пункту Терни Донецької області. Протягом минулої доби відбулося загалом 89 бойових зіткнень, ворог завдав три ракетних та 57 авіаційних ударів, здійснив 47 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Унаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені серед цивільного населення", – сказав Ковальов.
За даними Повітряних сил, уночі Сили оборони збили п'ять із семи запущених росіянами ударних безпілотників. Напрямком удару була Дніпропетровська область.
- Вранці росіяни випустили 19 крилатих ракет із авіації. Захисники збили 17 із них. Частина ворожих ракет була спрямована на об’єкти інфраструктури у Дніпропетровській області. Інша група, долетівши до Дніпра, змінила напрямок руху в бік Києва. За даними КМВА, столиці жодна ракета не досягнула – їх збили на підльоті. В області є руйнування будинків внаслідок падіння уламків.