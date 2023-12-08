Росія вчергове атакувала Україну безпілотниками і ракетами, – Повітряні сили

У ніч на 8 грудня 2023 року окупанти атакували Україну безпілотниками типу «Shahed» із району Приморсько-Ахтарськ, що в Росії. Також запустили зенітні керовані ракети С-300 з території Бєлгородської народної республіки.

Як повідомили Повітряні сили, усього зафіксовано пуски семи ударних БпЛА «Shahed-136/131» та шести зенітних керованих ракет С-300.

Фото: Повітряні сили

Напрямком удару "Шахедів" була Дніпропетровщина, зенітні керовані ракети летіли на Харківщину.

Силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії з ППО Сил оборони України, знищено 5 ударних БпЛА противника.

Неспокійними були ніч та ранок 8 грудня 2023 року для України: