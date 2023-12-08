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Уночі РФ завдала шести ударів по Харкову і обстріляла Куп'янський район. Пошкоджено будинки

В Харкові поранено двох людей.

Уночі РФ завдала шести ударів по Харкову і обстріляла Куп'янський район. Пошкоджено будинки
Обстріл Куп'янського району
Фото: ДСНС

Цієї ночі російська армія завдала шести ударів по Харкову. Пошкоджено об'єкт житлової інфраструктури і автомобілі. Всі об'єкти – цивільні.

Зафіксовано влучання в Холодногірському та Шевченківському районах. Попередньо – били ракетами С-300, повідомив у Telegram мер міста Ігор Терехов.

За оновленими даними від голови ОВА Олега Синєгубова, поранено двох людей.

"Внаслідок обстрілів отримала поранення жінка 36 років (надали допомогу на місці) та чоловік 25 років, який був госпіталізований до медичної установи", – написав Олег Синєгубов. 

У ДСНС додали, що пошкоджено також 26 приватних авто і загорівся гараж.

Крім того, вночі ворог атакував Курилівську громаду, що в Куп'янському районі.

"Близько опівночі ворог завдав бомбового удару по Курилівській громаді на Купʼянщині. Виникла пожежа у житловій п’ятиповерхівці. Горіли квартири на 3-му та 4-му поверхах. Загальна площа, охоплена вогнем, склала 120 кв.м. Пожежу ліквідовано підрозділами ДСНС", – повідомили рятувальники. 

Загалом артилерійських та мінометних обстрілів ворога протягом доби зазнали понад 17 населених пунктів області. 

  • У Харківській області ворог продовжує наступальні дії на Куп'янському напрямку, прагнучи захопити логістично важливе місто Куп'янськ. 
  • Крім того, росіяни обстрілюють населені пункти області, зокрема і Харків. 
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