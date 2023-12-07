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На Житомирщині відновили ще два мости

Загальна вартість будівництва двох мостів склала майже 8 млн гривень.

На Житомирщині відновили ще два мости
Фото: Віталій Бунечко

У день Святого Миколая та ЗСУ, 6 грудня, на території Житомирської області відкрили ще два відновлених мости у селах Нова Радча та Грезля Народицькій громаді.

Про це повідомив голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко.

“Завдяки цим мостам відновилося нормальне сполучення між майже десятьма селами Народицької громади, зокрема тими, що були звільнені від російських окупантів”, - написав Бунечко. 

Він додав, що відновлення нормального сполучення прискорить рух машин екстрених служб, спеціального транспорту. 

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Крім того, керівництво громади планує відновлення автобусного сполучення та графік перевезення необхідних товарів. 

Загальна вартість будівництва двох мостів склала майже 8 млн гривень. Роботи були виконані за 5 місяців.

Які мости вже відновили на Житомирщині

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