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На Житомирщині відновили рух зруйнованим росіянами мостом

Відбудувати міст допомогла Естонія.

На Житомирщині відновили рух зруйнованим росіянами мостом
Фото: Віталій Бунечко

На півночі Житомирської області, в Малині, урочисто відкрили міст через р. Ірша, який був зруйнований авіаударом росіян 6 березня 2022 року.

Про це повідомив начальник Житомирської ОВА Віталій Бунечко.

“Тоді, на початку повномасштабного вторгнення, складалося враження, що ворог вирішив винищити північ Житомирщини своїми бомбами та ракетами. Через руйнування мосту місто виявилось фактично розрізаним ворогом навпіл”, - зазначив Бунечко.

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Сполучення між частинами Малина тривалий час забезпечувалось завдяки тимчасовій переправі.

Начальник Житомирської ОВА наголосив, що відновити сполучення для жителів міста вдалося завдяки допомозі Естонії, яка профінансувала 40% із загальної вартості проєкту в 113 млн гривень.

Як раніше повідомлялось, на мосту через річку Дубовець на міжнародній дорозі Київ – Чоп у Житомирській області відкриті для водіїв обидва проїзди. Переправа біля с. Царівка була пошкоджена від авіаударів у перший місяць повномасштабного вторгнення Росії.

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