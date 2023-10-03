3 початку року в Україні у житловому секторі сталось більше 17 тисяч пожеж, - ДСНС

В Україні в 2023 році кількість пожеж у житловому секторі вже становить 17 512 випадків.

Про це повідомила пресслужба ДСНС.

З початку року на пожежах в країні загинуло 979 людей, постраждали ще 1182 людини.

“Щоб убезпечити свое життя та майно, подбайте про наявність вогнегасника вдома. Обирайте, зважаючи на площу приміщення та будівельних матеріалів у вашій оселі”, - зазначили в ДСНС.

Уточнюється, що для дому варто розглядати вогнегасники, вага яких менше 5 кг.

Їх слід зберігати у недоступних для дітей місцях та якомога далі від прямих сонячних променів і джерел нагрівання.

Крім того, треба вивчити інструкцію з використання заздалегідь, щоби не розгубитися в екстреній ситуації та стежити за терміном придатності вогнегасника.

Нагадаємо, також 9 вересня в Одесі сталася пожежа у двоповерховому будинку, постраждав чоловік та чотири дитини. Батька та доньку в тяжкому стані госпіталізували до медичного закладу. Ще трьох дівчаток у стані середньої тяжкості самостійно доставили у лікарню родичі.

Того ж дня в Києві внаслідок пожежі в квартирі загинула жінка. Крім того, постраждав чоловік, він отруївся продуктами горіння.