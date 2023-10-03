Мобільний госпіталь від "Rheinmetall". Що це таке і чому важливо.
Мобільний госпіталь від "Rheinmetall". Що це таке і чому важливо.
МЗС Словаччини звинуватило Росію у втручанні у вибори
МЗС Словаччини звинуватило Росію у втручанні у вибори
Русифікація Братислави: як вибори у Словаччині перетворюються на реванш союзників Москви
Русифікація Братислави: як вибори у Словаччині перетворюються на реванш союзників Москви
Виплати військовослужбовцям і нова постанова Кабміну. Ні, 30 000 всім не повернуть
Виплати військовослужбовцям і нова постанова Кабміну. Ні, 30 000 всім не повернуть
Степ невизначеності
Степ невизначеності
Rzeczpospolita: Польща, Угорщина, Латвія та Швеція не представлені на саміті ЄС у Києві на рівні глав МЗС
Rzeczpospolita: Польща, Угорщина, Латвія та Швеція не представлені на саміті ЄС у Києві на рівні глав МЗС
Лідер партії-переможця виборів у Словаччини заявив, що в громадян "є більші проблеми, ніж Україна"
Лідер партії-переможця виборів у Словаччини заявив, що в громадян "є більші проблеми, ніж Україна"
Денис Казанський про Донбас: “Можливо, нам доведеться не відбудовувати якісь міста, а дорозселяти”
Денис Казанський про Донбас: “Можливо, нам доведеться не відбудовувати якісь міста, а дорозселяти”
Америка без шатдауну, а Україна тимчасово без грошей. Що відбувається в Конгресі США
Америка без шатдауну, а Україна тимчасово без грошей. Що відбувається в Конгресі США
ГоловнаСуспільствоПодії

3 початку року в Україні у житловому секторі сталось більше 17 тисяч пожеж, - ДСНС

ДСНС закликає громадян тримати вдома вогнегасник.

3 початку року в Україні у житловому секторі сталось більше 17 тисяч пожеж, - ДСНС
Фото: ДСНС

В Україні в 2023 році кількість пожеж у житловому секторі вже становить 17 512 випадків. 

Про це повідомила пресслужба ДСНС.

З початку року на пожежах в країні загинуло 979 людей, постраждали ще 1182 людини.

“Щоб убезпечити свое життя та майно, подбайте про наявність вогнегасника вдома. Обирайте, зважаючи на площу приміщення та будівельних матеріалів у вашій оселі”, - зазначили в ДСНС. 

Підписуйтесь на наш Youtube канал

Уточнюється, що для дому варто розглядати вогнегасники, вага яких менше 5 кг.

Їх слід зберігати у недоступних для дітей місцях та якомога далі від прямих сонячних променів і джерел нагрівання.

Крім того, треба вивчити інструкцію з використання заздалегідь, щоби не розгубитися в екстреній ситуації та стежити за терміном придатності вогнегасника.

Нагадаємо, також 9 вересня в Одесі сталася пожежа у двоповерховому будинку, постраждав чоловік та чотири дитини. Батька та доньку в тяжкому стані госпіталізували до медичного закладу. Ще трьох дівчаток у стані середньої тяжкості самостійно доставили у лікарню родичі.

Того ж дня в Києві внаслідок пожежі в квартирі загинула жінка. Крім того, постраждав чоловік, він отруївся продуктами горіння.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies