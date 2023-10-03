Клименко заявив, що МВС підготувало план дій у разі довготривалих відключень електроенергії

За словами міністра, у Ситуаційному центрі МВС працюють аналітики, які "прораховують можливі загрози та сценарії реагування".

Міністерство внутрішніх справ підготувало план дій у разі довготривалих відключень електроенергії.

Про це повідомив очільник відомства Ігор Клименко.

3 жовтня відбулося перше засідання Координаційного штабу із оперативного реагування та забезпечення нормальних умов життєдіяльності населення під час можливих відключень електроенергії.

За словами міністра, у Ситуаційному центрі МВС працюють аналітики, які "прораховують можливі загрози та сценарії реагування".

"Ми заходимо у складний осінньо-зимовий період, до якого маємо бути готові на всіх напрямках. Спираючись на минулорічний досвід, ми вже підготували план дій у разі довготривалих відключень електроенергії. Посилені патрулювання груп поліції, забезпечення генераторами медичних закладів та об’єктів критичної інфраструктури, функціонування Пунктів незламності - далеко не вичерпний перелік заходів", - зазначив глава МВС.

Нагадаємо, нещодавно очільник НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький заявив, що в Україні знають, як втримати систему під час масованих ракетних атак. Зокрема, значно підсилили інженерний захист всіх видів енергооб'єктів магістрального рівня в системі (підстанції і електростанції). А Міненерго підготувало графіки відключень світла у випадках значних пошкоджень від російських обстрілів.