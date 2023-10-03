​Українська розвідка заявила, що дедалі більше росіян вдається переконувати співпрацювати з Україною

"Насамперед у людини має бути база критичного мислення. А також громадянська позиція, яка відрізняє його від, власне, вбивць, мародерів та гвалтівників", - зауважив представник ГУР.

Фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

Головному управлінню розвідки вдається дедалі більше росіян залучати на бік України - кількість тих, хто йде на контакт із ГУР значно зросла.

Про це повідомив представник ГУР Міністерства оборони України Андрій Юсов в інтерв'ю 24 каналу.

За його словами, кількість охочих збільшилася після оприлюднення частини інформації операцій "Синиця" та "Бариня".

Юсов зазначив, що після кожної такої операції росіяни бачать, що Україна дотримується своїх зобов'язань і є державою, яка виконує Женевські конвенції та працює міжнародне гуманітарне право.

Представник ГУР додав, що російські окупанти можуть врятувати себе та сім'ю, перейшовши на бік України, або добровільно здатися в полон завдяки програмі "Хочу жити". Кожний перехід солдата РФ за цією програмою – це окремо відпрацьована операція.

"Насамперед у людини має бути база критичного мислення. А також громадянська позиція, яка відрізняє його від, власне, вбивць, мародерів та гвалтівників", - зауважив Юсов.

Нагадаємо, унаслідок спецоперації «Бариня» на український бік перейшов лейтенант, кадровий військовий РФ Данило Алфьоров, який з червня 2023 року активно співпрацював із Силами безпеки й оборони України, Головним управлінням розвідки. Алфьоров переконав і добровільно перевів 11 військовослужбовців РФ в полон декількома партіями.

У серпні в результаті спецоперації "Синиця" в Україну вдалося перегнати російський бойовий гелікоптер Мі-8.

Крім того, Україна запустила інформаційну кампанію «Знаєш – скажи!». - Вона призначена для того, щоб мотивувати людей, які проживають на території Росії, протидіяти примусовій депортації українських дітей і сприяти поверненню їх в Україну.