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За два дні чотири релігійні громади Херсонщини перейшли до ПЦУ

На парафіяльних зборах віряни проголосували за вихід із УПЦ МП.

3 жовтня ще одна релігійна громада Херсонщини перейшла до Православної церкви України.

Про це повідомляє Херсонська обласна військова адміністрація.

Таке рішення ухвалили віряни храму Покрова Богородиці Херсонської єпархії, що у Високому Бериславського району.

Напередодні, 2 жовтня, це зробили ще три громади - в Осокорівці, Миролюбівці та Антонівці.

Фото: скриншот

Люди проголосували за вихід із УПЦ МП.

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Нагадаємо, раніше віряни релігійної громади УПЦ МП Успіння Божої Матері у Житомирській області приєдналися до Православної церкви України. А жителі Бучі, що біля Києва, підтримавши перехід до ПЦУ звернулися до Президента та Верховної Ради щодо заборони УПЦ МП.

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