Боррель відвідав Одеський університет внутрішніх справ

Високий представник Європейського Союзу із закордонних справ та безпекової політики Жозеп Боррель відвідав Одеський державний університет внутрішніх справ.

Про це повідомляє у Telegram МВС.

Згідно з повідомленням, голова європейської дипломатії зустрівся із представниками правоохоронних органів деокупованих територій України. Обговорили виклики, які постають перед правоохоронцями та наявні потреби для виконання їхньої роботи.

Жозеп Боррель подякував Консультативній місії Євросоюзу за допомогу українським правоохоронцям у документуванні, розслідуванні та здійсненні кримінального переслідування воєнних злочинів.

"Ми будемо продовжувати підтримувати Україну і допомагати вам долати ті виклики, які стоять перед вами", – наголосив Боррель.

Нагадаємо, 2 жовтня Жозеп Боррель провів зустрічі з президентом Володимиром Зеленським, главою МЗС Дмитром Кулебою та міністром оборони Рустемом Умєровим.

Напередодні високий представник ЄС із питань зовнішньої політики і політики безпеки побував із неанонсованим візитом в Одесі.