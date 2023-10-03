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50 000 тонн продукції вдалося експортувати з України морським шляхом за вересень

Зараз для експорту продукції працює декілька напрямків: Дунайським регіоном, залізницею и автомобільним вантажним транспортом через сухопутні коридори.

50 000 тонн продукції вдалося експортувати з України морським шляхом за вересень
Фото: скріншот

Протягом вересня морським шляхом вдалося експортувати з України приблизно 50 000 тонн продукції.

Цей шлях в обхід російської блокади діє не лише для агропродукції, а і для іншої. Про це перший заступник міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький повідомив у ефірі телемарафону.

"Хотів би ще раз нагадати, що Україна з РФ не підписувала зернової угоди. Коли була зернова угода, Україна підписувала її з Туреччиною та ООН, а там уже Туреччина та ООН певні документи фіксували з РФ. Тому і наразі Україна не розглядає якісь варіанти з РФ, а продовжує працювати в своєму напрямку", – сказав він.

Зараз для експорту продукції працює декілька напрямків: Дунайським регіоном, залізницею и автомобільним вантажним транспортом через сухопутні коридори.

Висоцький додав, що сьогодні вранці міністр проводив переговори із польським міністром агрополітики про можливість доступу до прибалтійських портів. Було погоджено, що контроль за продукцію перенесуть безпосередньо в порти.

За його словами, "крок за кроком іде робота", щоб збільшити транзит через Польщу.

Нагадаємо, у липні росіяни односторонньо вийшли зі зернової угоди і почали обстрілювати портову інфраструктуру Одеської області. Цим вони вкотре поставили під загрозу продовольчу безпеку багатьох країн.

Україна розвиває альтернативний морський маршрут та працює з партнерами над сухопутними шляхами. 

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