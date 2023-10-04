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Уночі та вранці росіяни обстріляли прикордоння Сумщини з мінометів

Зафіксовані 10 вибухів.

Уночі та вранці росіяни обстріляли прикордоння Сумщини з мінометів
Сумщина, обстріли (архівне фото)

Уночі та вранці 4 жовтня російська армія двічі з мінометів обстріляла прикордоння Сумської області.

Про це повідомила Сумська обласна військова адміністрація."Зафіксовано 10 вибухів. Обстрілів зазнали Краснопільська (3 вибухи) та Середино-Будська (7 вибухів) громади", - йдеться в повідомленні.

Про постраждалих не повідомляється.

Нагадаємо, у вівторок, 3 жовтня, російські війська обстріляли вісім громад Сумщини. Загалом протягом дня росіяни здійснили 15 обстрілів прикордоння, було зафіксовано 79 вибухів.

Сумщина межує з трьома областями Росії – Брянською, Курською та Бєлгородською. Прикордонні райони регулярно зазнають обстрілів із боку окупантів.

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