Головне за вівторок, 3 жовтня: знищення "Борисоглібська-2", відеоконференція лідерів НАТО на підтримку України

26 бойових зіткнень, наступальні дії Сил оборони, ворожі обстріли, Зеленський на передовій на Купʼянсько-Лиманському напрямку. Яким запам’ятається 587-й день повномасштабної війни.

У Донецькій області в районі Новопетриківки ЗСУ знищили російський автоматизований комплекс радіоелектронного придушення РБ-301Б "Борисоглібськ-2".

Про це повідомила пресслужба Ракетних військ і артилерії. Зазначається, що це перший задокументований під час війни випадок знищення "Борисоглібська".

Такий самий комплекс українським військам раніше вдалося захопити як трофей.

“Наразі ЗСУ ведуть активну роботу проти російських комплексів РЕБ, і це побічно підтверджує той факт, що українські дрони зустрічають менше перешкод на своєму шляху і можуть долетіти до глибоких тилів ЗС РФ”, - підсумували у пресслужбі.

Президент Володимир Зеленський відвідав українських бійців на Купʼянсько-Лиманському напрямку.

На цьому напрямку воюють 103-тя окрема бригада територіальної оборони, 68-ма окрема єгерська бригада імені Олекси Довбуша, 25-та окрема повітрянодесантна Січеславська бригада.

Президент обговорив з комбригами й комбатами оперативну ситуацію на полі бою, актуальні питання, потреби.

Подробиці – в новині.

Тим часом Генштаб Збройних Сил України повідомив, що упродовж доби відбулось 26 бойових зіткнень.

На Бахмутському напрямку противник безуспішно намагався відновити втрачене положення в районі Андріївки Донецької області. На Мар’їнському напрямку Сили оборони за добу успішно відбили 10 атак в районі Мар’їнки Донецької області та атаку ворога в районі Красногорівки Донецької області.

Сили оборони України продовжують наступальну операцію на Мелітопольському напрямку, наступальні (штурмові) дії на Бахмутському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Авіація Сил оборони завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 4 - по зенітно-ракетних комплексах противника.

Підрозділи ракетних військ уразили 3 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 20 артилерійських засобах противника.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18:00 3 жовтня – в нашій новині.

Міністерство оборони України заявило, що збільшує перелік військовослужбовців, які отримуватимуть додаткову винагороду.

Серед іншого збільшені виплати пораненим, інструкторам навчальних центрів, строковикам та курсантам.

На рахунки яких категорій військовослужбовців найближчим часом надійде додаткова винагорода – в новині.

Європейський парламент проголосував за резолюцію щодо перегляду бюджету ЄС на 2021-2027 роки, що передбачає створення спеціального Українського фонду в 50 млрд євро.

Поправки про середньостроковий перегляд фінансової програми схвалили 393 голосами проти 136, ще 92 депутати утрималися, пише УП із посиланням на Європарламент.

У резолюції йдеться, що перегляд бюджету має бути сфокусований на чисельних наслідках російської загарбницької війни проти України, на зміцненні відкритої стратегічної автономії та суверенітету ЄС та на наданні Євросоюзу адекватної гнучкості для відповіді на кризи.

Більше інформації – в новині.

Лідери НАТО провели відеоконференцію, під час якої йшлося, зокрема, про підтримку України у війні з Росією, передає Bild.

Скликав союзників президент США Джо Байден. До онлайн-розмови долучилися генсек НАТО Єнс Столтенберг, канцлер Німеччини Олаф Шольц, голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, президент Євроради Шарль Мішель, а також глави держав та урядів Великобританії, Канади, Італії, Японії, Польщі, Румунії та міністр закордонних справ Франції.

У соцмережі Х Столтенберг згодом написав, що "оскільки Росія продовжує свою жорстоку війну, ми всі зобов’язуємося підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно".

Очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн повідомила, що окрім запропонованої €50-мільярдної допомоги Києву, до березня 2024 року наша держава має отримати мільйон боєприпасів.

Докладніше – в новині.

Найповніша картина сьогоднішнього дня – на нашому сайті. Сподіваємося, що завтра добрих новин буде більше.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!