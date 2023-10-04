Одна людина загинула, 16 поранені внаслідок ударів по Херсону. ОВА попередила про нову загрозу

О 8:25 Прокудін повідомив про загрозу ракет і бомб.

За минулу добу росіяни здійснили здійснив 100 обстрілів Херсонської області, випустивши 699 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", танків, БМП-2, авіації, БПЛА. По місту Херсон ворог випустив 39 снарядів.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Telegram.

Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; адмінбудівлю, навчальний заклад, пошту, церкви, аптеки та територію агропідприємства у Херсонському районі; будівлі навчального закладу та сільського клубу у Бериславському районі; територію парку та заводу в Херсоні.

Через російську агресію одна людина загинула, ще 16 – дістали поранення.

0 8:25 Прокудін попередив про нову загрозу ракетних ударів та пусків керованих авіабомб. Нагадаємо, що в попередні тижні ворог збільшив кількість обстрілів Херсона та інших вільних населених пунктів області.

Нагадаємо, вчора російські війська завдали авіаудару по Антонівці Херсонської області. Внаслідок авіаудару постраждали пʼятеро людей. Смертельні поранення отримав 69-річний чоловік, який на момент ворожого удару знаходився у гаражі.