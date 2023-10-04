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ЗСУ знищили ще 450 російських окупантів, 13 танків, 41 ворожий безпілотник і крилату ракету

Загалом Росія вже втратила в Україні майже 280 000 військових.

ЗСУ знищили ще 450 російських окупантів, 13 танків, 41 ворожий безпілотник і крилату ракету
Фото: Пресслужба ССО

За минулу добу Збройні сили України знищили ще 450 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні майже 280 000 військових.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 04.10.23 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 279890 (+450) осіб
  • танків - 4745 (+13)
  • бойових броньованих машин - 9026 (+18)
  • артилерійських систем - 6612 (+47)
  • РСЗВ - 802 (+1)
  • засоби ППО - 540 (+0)
  • літаків - 315 (+0) од,
  • гелікоптерів - 316 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 5121 (+41)
  • крилаті ракети - 1530 (+1)
  • кораблі / катери - 20 (+0)
  • підводні човни - 1 (+0)
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 8962 (+30)
  • спеціальна техніка - 946 (+3).

Дані уточнюються.

Нагадаємо, протягом минулої доби авіація сил оборони завдала 14 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 6 по зенітно-ракетних комплексах противника. Підрозділами ракетних військ нанесено ураження по 3 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та по 21 артилерійському засобі противника.

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