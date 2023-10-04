ЗСУ знищили ще 450 російських окупантів, 13 танків, 41 ворожий безпілотник і крилату ракету

За минулу добу Збройні сили України знищили ще 450 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні майже 280 000 військових.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 04.10.23 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 279890 (+450) осіб
- танків - 4745 (+13)
- бойових броньованих машин - 9026 (+18)
- артилерійських систем - 6612 (+47)
- РСЗВ - 802 (+1)
- засоби ППО - 540 (+0)
- літаків - 315 (+0) од,
- гелікоптерів - 316 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 5121 (+41)
- крилаті ракети - 1530 (+1)
- кораблі / катери - 20 (+0)
- підводні човни - 1 (+0)
- автомобільної техніки та автоцистерн - 8962 (+30)
- спеціальна техніка - 946 (+3).
Дані уточнюються.
Нагадаємо, протягом минулої доби авіація сил оборони завдала 14 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 6 по зенітно-ракетних комплексах противника. Підрозділами ракетних військ нанесено ураження по 3 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та по 21 артилерійському засобі противника.