ЗСУ знищили ще 450 російських окупантів, 13 танків, 41 ворожий безпілотник і крилату ракету

Загалом Росія вже втратила в Україні майже 280 000 військових.

За минулу добу Збройні сили України знищили ще 450 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні майже 280 000 військових.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 04.10.23 орієнтовно склали:

особового складу - близько 279890 (+450) осіб

танків - 4745 (+13)

бойових броньованих машин - 9026 (+18)

артилерійських систем - 6612 (+47)

РСЗВ - 802 (+1)

засоби ППО - 540 (+0)

літаків - 315 (+0) од,

гелікоптерів - 316 (+0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 5121 (+41)

крилаті ракети - 1530 (+1)

кораблі / катери - 20 (+0)

підводні човни - 1 (+0)

автомобільної техніки та автоцистерн - 8962 (+30)

спеціальна техніка - 946 (+3).

Дані уточнюються.

Нагадаємо, протягом минулої доби авіація сил оборони завдала 14 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 6 по зенітно-ракетних комплексах противника. Підрозділами ракетних військ нанесено ураження по 3 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та по 21 артилерійському засобі противника.