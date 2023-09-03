У Києві попрощалися з загиблим розвідником Максимом Нікітенком – коханим Марусі Звіробій
У Києві попрощалися з загиблим розвідником Максимом Нікітенком – коханим Марусі Звіробій
За крок до відключень: Україні вже не вистачає електроенергії
За крок до відключень: Україні вже не вистачає електроенергії
Нам вдалося прорвати першу лінію російської оборони на Запорізькому напрямку, – Тарнавський
Нам вдалося прорвати першу лінію російської оборони на Запорізькому напрямку, – Тарнавський
New York Times: похорони Пригожина влаштували так, щоб приховати справжній рівень його підтримки
New York Times: похорони Пригожина влаштували так, щоб приховати справжній рівень його підтримки
Поліція викрила шахрайські саll-центри у Львові, Одесі, Дніпрі та Кривому Розі
Поліція викрила шахрайські саll-центри у Львові, Одесі, Дніпрі та Кривому Розі
Після того як КНУ вирішив відновити навчання “наживо”, з нього звільнилися понад 50 викладачів
Після того як КНУ вирішив відновити навчання “наживо”, з нього звільнилися понад 50 викладачів
Виплати військовослужбовцям і нова постанова Кабміну. Ні, 30 000 всім не повернуть
Виплати військовослужбовцям і нова постанова Кабміну. Ні, 30 000 всім не повернуть
Суд обрав запобіжний захід Коломойському, захист застави не вноситиме (оновлено)
Суд обрав запобіжний захід Коломойському, захист застави не вноситиме (оновлено)
У Німеччині чоловік скинув з мосту українського хлопчика за те, що той розмовляв українською
У Німеччині чоловік скинув з мосту українського хлопчика за те, що той розмовляв українською
ГоловнаСуспільствоВійна

Уже чотири судна пройшли альтернативним "зерновим коридором", – президент

16 серпня вперше після припинення зернової угоди вийшло судно із порту Одеси.

Уже чотири судна пройшли альтернативним "зерновим коридором", – президент
Фото: Пресслужба Офісу президента України

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна продовжує працювати з партнерами, щоб повноцінно відновити роботу "зернового коридору". Станом на зараз тимчасовим морським коридором вже пройшло чотири судна.

Про це глава держави повідомив у вечірньому відеозверненні.

"Вже чотири судна пройшли нашим новим, альтернативним морським коридором із наших південних морських портів", – йдеться у повідомленні.

Президент додав, що українські дипломати продовжують співпрацювати з закордонними партнерами, щоб відновити повноцінну роботу "зернового коридору", який забезпечував і має забезпечувати продовольчу безпеку в глобальному масштабі.

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал
 

Нагадаємо, у липні РФ повідомила про вихід із "зернової угоди" через нібито невиконання її умов. Того ж місяці почалися регулярні обстріли портової інфраструктури на півдні України, зокрема на Одещині.

У серпні Україна оголосила про відкриття у Чорному морі тимчасових коридорів для торговельних суден, однак наголошувалося що загроза обстрілів з боку Росії зберігається.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies