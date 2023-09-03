Уже чотири судна пройшли альтернативним "зерновим коридором", – президент

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна продовжує працювати з партнерами, щоб повноцінно відновити роботу "зернового коридору". Станом на зараз тимчасовим морським коридором вже пройшло чотири судна.

Про це глава держави повідомив у вечірньому відеозверненні.

"Вже чотири судна пройшли нашим новим, альтернативним морським коридором із наших південних морських портів", – йдеться у повідомленні.

Президент додав, що українські дипломати продовжують співпрацювати з закордонними партнерами, щоб відновити повноцінну роботу "зернового коридору", який забезпечував і має забезпечувати продовольчу безпеку в глобальному масштабі.

Нагадаємо, у липні РФ повідомила про вихід із "зернової угоди" через нібито невиконання її умов. Того ж місяці почалися регулярні обстріли портової інфраструктури на півдні України, зокрема на Одещині.

У серпні Україна оголосила про відкриття у Чорному морі тимчасових коридорів для торговельних суден, однак наголошувалося що загроза обстрілів з боку Росії зберігається.