Міноборони розширило межі придатності до військової служби

Міністерство оборони України затвердило новий Розклад хвороб, за яким оцінюється придатність людини до військової служби.

Про це пише Ukrainian Military Pages.

Зміни до Положення про військово-лікарську експертизу в ЗСУ внесені наказом Міноборони № 490 і набули чинності 25 серпня. Того ж дня набули чинності й інші зміни, внесені наказом № 456, які передбачають спрощення вимог для служби у ДШВ та морській піхоті в особливий період.

Так, раніше у воєнний час за статтями Розкладу Військово-лікарська комісія мала приймати постанову "придатний до військової служби", за винятком статей 2-в, 4-в, 5-в, 12-в, 13-в, 14-в, 17-в, 21-в, 22-в.

2-в – це клінічно вилікуваний туберкульоз;

4-в – вірусні гепатити з незначним порушенням функцій;

5-в – безсимптомне носійство ВІЛ;

12-в – повільно прогресуючі та непрогресуючі з незначними порушеннями функцій та рідкими загостреннями анемії, порушення згортання крові, пурпура, геморагічні стани, інші хвороби крові та кровотворних органів, деякі порушення із залученням імунного механізму.

13-в – хвороби ендокринної системи з незначними порушеннями функцій;

14-в – легкі короткотривалі хворобливі прояви психічних розладів;

17-в – невротичні, пов’язані із стресом і соматоформні розлади при помірно виражених, короткотривалих проявах, з астенічним станом;

21-в – повільно прогресуючі хвороби центральної нервової системи з незначними порушеннями функцій;

22-в – епізодичні та пароксизмальні розлади, крім епілепсії, з незначними порушеннями функцій органів і систем.

Наразі ці слова виключили. Тепер за "спірними" статтями придатними визнаватимуть усіх.

Щодо обмежено придатних, то відтепер одночасно з постановою про обмежену придатність до військової служби ВЛК має приймати постанову про придатність військовослужбовця до служби за конкретною військовою спеціальністю (ВОС).

У разі визнання військовослужбовця непридатним до служби за військовою спеціальністю, командир частини перед переміщенням військовослужбовця на іншу посаду може направити його на ВЛК для визначення придатності до служби за новою військовою спеціальністю.

Хоча накази № 456 і № 490 вже набули чинності та оприлюднені на порталі ВРУ, в самому Положенні (наказ № 402) зміни на сайті ще не внесені.

Нагадаємо, у лютому заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що Міноборони вдосконалює роботу військово-лікарських комісій і вже створено єдиний медичний простір цивільної та військової медицини, а також була розширена система військово-лікарських комісій.

У серпні Кабмін ухвалив рішення запровадити електронний документообіг під час та після проходження військово-лікарських комісій.