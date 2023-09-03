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Росія вивела один ракетоносій у Чорне море

"Буян-М" споряджений вісьмома "Калібрами".

Росія вивела один ракетоносій у Чорне море
Фото: missilethreat.csis.org

Росія вдень 3 вересня вивела у Чорне море ракетний корабель "Буян-М". 

Як повідомляє прес-служба Сил оборони півдня України, в акваторії зафіксовано ворожий ракетоносій.

"У Чорне море ворог вивів на бойове чергування малий ракетний корабель проекту "Буян-М", спорядження якого сягає восьми "Калібрів", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що рівень ракетної загрози по всій території України оцінено як високий. Населення просять не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

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Вранці 3 вересня повідомлялось, що Росія тримає на бойовому чергуванні в Чорному морі п’ять кораблів. Ракетоносіїв серед них не було.

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