Росія вивела один ракетоносій у Чорне море

Росія вдень 3 вересня вивела у Чорне море ракетний корабель "Буян-М".

Як повідомляє прес-служба Сил оборони півдня України, в акваторії зафіксовано ворожий ракетоносій.

"У Чорне море ворог вивів на бойове чергування малий ракетний корабель проекту "Буян-М", спорядження якого сягає восьми "Калібрів", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що рівень ракетної загрози по всій території України оцінено як високий. Населення просять не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

Вранці 3 вересня повідомлялось, що Росія тримає на бойовому чергуванні в Чорному морі п’ять кораблів. Ракетоносіїв серед них не було.