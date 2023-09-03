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Окупанти намагаються прорвати оборону ЗСУ у районі Новоєгорівки на Луганщині

Біля Новоєгорівки є панівні висоти.

Окупанти намагаються прорвати оборону ЗСУ у районі Новоєгорівки на Луганщині
Фото: змі окупантів

Російська армія на Лимано-Куп'янському напрямку намагається прорвати оборону ЗСУ, особливо у районі Новоєгорівки Луганської області. 

Про це повідомив в ефірі телемарафону керівник пресслужби Східного угруповання військ Ілля Євлаш.

Він зазначив, що за минулу добу на Лимано-Куп'янському напрямку відбулося 5 бойових зіткнень. Спроби окупантів були безуспішні.

"Ворог зосередив свою увагу у напрямку Новоєгорівки. Він хоче пробити такий собі коридор у нашій обороні саме на цьому напрямку, оскільки біля Новоєгорівки зосереджені панівні висоти", - пояснив речник.

За його словами, противник намагатиметься "вклинитися", щоб просунутися до річки Оскіл. Поки атаки ворога не мають успіхів, ЗСУ стримують штурми ворога.

"Вчора нашим захисникам вдалося знищити 126 окупантів на Лимано-Куп'янському напрямку, також знищити один польовий склад з боєприпасами, одне авто, сім безпілотників, шість з них типу Ланцет", - додав Євлаш.

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Нагадаємо, що за даними Генштабу, на Куп’янському напрямку противник завдав авіаційного удару в районі М’ясожарівки Луганської області. Ворожих артилерійських обстрілів зазнали Кам'янка та Берестове Харківської області. На Лиманському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії у районі Новоєгорівки Луганської області. Завдав авіаційних ударів у районах Чернещини Харківської області, Новоєгорівки та Білогорівки Луганської області, Спірного Донецької області.

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