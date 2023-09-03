Протягом доби на фронті відбулися 30 бойових зіткнень, – Генштаб

Захисники завдали десяти ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та трьох – по зенітно-ракетних комплексах росіян.

Розпочалася 557 доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти нашої держави. Протягом минулої доби ворог завдав двох ракетних та 49 авіаційних ударів, здійснив 66 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура, йдеться у повідомленні Генерального штабу ЗСУ.

Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.

Протягом минулої доби відбулось 30 бойових зіткнень.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник завдав авіаційного удару в районі Чугунівки Харківської області. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 30 населених пунктів, зокрема, Хрінівки, Карповичів, Леонівки, Грем'яча Черніговської області, Зноб-Трубчевська, Кислої Дубини, Кіндратівки, Водолаги, Запсілля, Тур'ї Сумської області та Верхньої Писарівки, Вовчанська, Охрімівки, Бударок, Григорівки Харківської області.

На Куп’янському напрямку противник завдав авіаційного удару в районі М’ясожарівки Луганської області. Ворожих артилерійських обстрілів зазнали Кам'янка та Берестове Харківської області.

На Лиманському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії у районі Новоєгорівки Луганської області. Завдав авіаційних ударів у районах Чернещини Харківської області, Новоєгорівки та Білогорівки Луганської області, Спірного Донецької області. Артилерійських обстрілів противника зазнали понад 15 населених пунктів, серед них Макіївка, Невське, Білогорівка Луганської області та Григорівка, Сіверськ, Званівка, Спірне, Федорівка та Роздолівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку ворог завдав авіаційних ударів у районах Хромового, Іванівського, Ступочків та Білої Гори Донецької області. Артилерійських обстрілів противника зазнали понад 20 населених пунктів, серед них Міньківка, Богданівка, Бахмут, Червоне, Дружба та Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі східніше Сєверного Донецької області. Ворог обстріляв з артилерії понад 10 населених пунктів, серед них Невельське, Сєверне, Новоолександрівку, Керамік, Бердичі Донецької області.

На Мар’їнському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії у районі південніше Красногорівки та Новомихайлівки Донецької області. Завдав артилерійських обстрілів по понад 10 населених пунктах, серед них Красногорівка, Гостре, Мар'їнка, Новомихайлівка, Катеринівка Донецької області.

На Шахтарському напрямку противник завдав авіаційних ударів у районах Вугледара та Старомайорського Донецької області. Обстріляв з артилерії Вугледар, Новоукраїнку, Шахтарське, Золоту Ниву, Урожайне та Рівнопіль Донецької області.

На Запорізькому напрямку противник завдав авіаційних ударіву районах Малої Токмачки, Новоданилівки та Роботиного Запорізької області. Артилерійських обстрілів противника зазнали понад 20 населених пунктів, серед них Новодарівка, Ольгівське, Чарівне, Павлівка, Кам'янське, Плавні Запорізької області та Нікополь Дніпропетровської області.

На Херсонському напрямку росіяни завдали авіаційних ударів у районах Одрадокам’янки та Ольгівки Херсонської області. Ворожих артилерійських обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів, серед них Саблуківка, Одрадокам'янка, Львове, Микільське, Ромашкове та Велетенське Херсонської області.

Водночас, Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Авіація сил оборони протягом минулої доби завдала десяти ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та трьох – по зенітно-ракетних комплексах росіян.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили шість районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 12 артилерійських засобів на вогневих позиціях, два склади боєприпасів, два пункти управління та один зенітно-ракетний комплекс противника.

Нагадаємо, що цієї ночі росіяни атакували Одеську область 25 безпілотниками. 22 із них були збиті.