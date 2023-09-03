До роботи було залучено понад 800 осіб.

Правоохоронці викрили зловмисників, які створили та забезпечували роботу шахрайських саll-центрів у Львові, Одесі, Дніпрі та Кривому Розі.

Про це повідомили у МВС.

До роботи було залучено понад 800 осіб. Заздалегідь розроблювалися сценарії спілкування з "клієнтами".

Операторів навчали застосовувати маніпулятивні техніки, спрямовані на виклик довіри.

Зловмисники обладнали офіси електронно-обчислювальною технікою та Sip-телефонією. Телефонували громадянам під виглядом працівників служби безпеки банків і мобільних операторів. Так порушники дізнавалися реквізити карток і коди із SMS-повідомлень для подальшого привласнення грошей.

Окрім того, громадянам пропонували інвестувати кошти в криптовалюту. Або зацікавлювали потерпілих надвисокими прибутками від інвестицій у різних сферах економіки. Сума завданих збитків встановлюється.

За місцями розташування call-центрів правоохоронці провели 17 обшуків. Вилучили майже 900 одиниць компʼютерної техніки, а також мобільні телефони, жорсткі диски, SIM-картки та документацію.

Фото: МВС

Нагадаємо, на Харківщині викрили шахрайський кол-центр, де працювало понад півтори сотні осіб. Правоохоронці встановлюють організаторів схеми.