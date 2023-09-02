Протягом суботи РФ 19 разів обстріляла прикордоння Сумщини

Протягом суботи Росія 19 разів обстріляла прикордоння Сумської області. Про це повідомили у Сумській ОВА.

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