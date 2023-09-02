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Протягом суботи РФ 19 разів обстріляла прикордоння Сумщини

Зафіксовано 105 вибухів прикордонних територій та населених пунктів області. 

Протягом суботи РФ 19 разів обстріляла прикордоння Сумщини
Ілюстративне фото
Фото: Пресслужба Сумської ОВА

Протягом суботи Росія 19 разів обстріляла прикордоння Сумської області. Про це повідомили у Сумській ОВА.

Протягом суботи РФ 19 разів обстріляла прикордоння Сумщини, є загиблий - портал новин LB.ua

Обстрілів зазнали Зноб-Новгородська, Есманська, Середино-Будська, Хотінська, Білопільська, Дружбівська, Краснопільська, Новослобідська громади.

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  • Зноб-Новгородська громада: був мінометний обстріл (8 вибухів).
  • Есманська громада: ворог бив з артилерії (10 вибухів) та мінометів (1 вибух).
  • Середино-Будська громада: по місту Середина-Буда завдали мінометний обстріл (10 вибухів), унаслідок чого пошкоджено приміщення будинку культури, отримали поранення 2 цивільні особи, пошкоджено автомобіль. Також росіяни вдарили з артилерії (10 вибухів), унаслідок чого отримали поранення 4 цивільні особи, загинув правоохоронець. Пошкоджено два приватні домоволодіння та приватний автомобіль. Крім того, місто обстріляли з безпілотника, унаслідок чого пошкоджено приміщення колишнього комунального підприємства – ЖЕКу.
  • Хотінська громада: зафіксовано 8 вибухів з міномету.
  • Білопільська громада: здійснено артобстріли (10 вибухів) і танкові обстріли (12 вибухів).
  • Дружбівська громада: 8 мін скинули росіяни на територію громади.
  • Краснопільська громада: здійснено мінометні обстріли (5 вибухів). Унаслідок одного з обстрілів пошкоджено лінію електропередач та газогін.
  • Новослобідська громада: зафіксовано мінометні обстріли (20 вибухів).

Нагадаємо, унаслідок обстрілу росіянами Середину-Буди на Сумщині загинув капітан поліції, поранені двоє енергетиків.

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