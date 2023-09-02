Протягом суботи Росія 19 разів обстріляла прикордоння Сумської області. Про це повідомили у Сумській ОВА.
Протягом суботи РФ 19 разів обстріляла прикордоння Сумщини, є загиблий - портал новин LB.ua
Обстрілів зазнали Зноб-Новгородська, Есманська, Середино-Будська, Хотінська, Білопільська, Дружбівська, Краснопільська, Новослобідська громади.
- Зноб-Новгородська громада: був мінометний обстріл (8 вибухів).
- Есманська громада: ворог бив з артилерії (10 вибухів) та мінометів (1 вибух).
- Середино-Будська громада: по місту Середина-Буда завдали мінометний обстріл (10 вибухів), унаслідок чого пошкоджено приміщення будинку культури, отримали поранення 2 цивільні особи, пошкоджено автомобіль. Також росіяни вдарили з артилерії (10 вибухів), унаслідок чого отримали поранення 4 цивільні особи, загинув правоохоронець. Пошкоджено два приватні домоволодіння та приватний автомобіль. Крім того, місто обстріляли з безпілотника, унаслідок чого пошкоджено приміщення колишнього комунального підприємства – ЖЕКу.
- Хотінська громада: зафіксовано 8 вибухів з міномету.
- Білопільська громада: здійснено артобстріли (10 вибухів) і танкові обстріли (12 вибухів).
- Дружбівська громада: 8 мін скинули росіяни на територію громади.
- Краснопільська громада: здійснено мінометні обстріли (5 вибухів). Унаслідок одного з обстрілів пошкоджено лінію електропередач та газогін.
- Новослобідська громада: зафіксовано мінометні обстріли (20 вибухів).
Нагадаємо, унаслідок обстрілу росіянами Середину-Буди на Сумщині загинув капітан поліції, поранені двоє енергетиків.