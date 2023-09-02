На заплаві між селищем Михайлівка-Рубежівка та Ірпенем Київської області горить майже вісім гектарів торфу.

Про це повідомив міський голова Ірпеня Олександр Маркушин.

"Від заправки "КЛО" до перехрестя біля ЖК "Синергія". Ситуація дійсно серйозна. На місці загоряння працюють представники всіх відповідальних підрозділів, 4 пожежні розрахунки, воду для тушіння підвозить "Ірпіньводоканал". Зараз ми викликали службу водних ресурсів, щоб відкрити шлюз та наповнити водою канали засохлої річки. На повну ліквідацію пожежі нам потрібно приблизно 2-3 дні", - розповів Маркушин.

Він додав, що довелося звернутися для отримання додаткової допомоги.

Як зазначив Маркушин, за попередніми версіями причиною виникнення вогню є умисний підпал або необережне поводження в відкритим вогнем. "Тож я прошу всіх мешканців Ірпінської громади бути пильними та дотримуватися правил безпеки у поводженні з вогнем. Якщо ви помітили пожежу або задимлення - негайно телефонуйте за номером 101. Не розводьте багаття у недозволених місцях і завжди гасіть вогонь до кінця. Бо лише один недопалок, необачно кинутий на природі під ноги може призвести до екологічної катастрофи", - наголосив очільник Ірпеня.

Нагадаємо, у ДСНС нині повідомили, що від початку року зафіксували в Україні понад 15 тисяч загорянь. Через спеку та людський фактор почастішали випадки пожеж на відкритих територіях. Люди спалюють сухостій на власних ділянках, а спекотна погода сприяє тому, що маленьке вогнище переростає у масштабну пожежу.