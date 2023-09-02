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Влучає як снайперська гвинтівка, - у Генштабі показали відео про танк Challenger

ЗСУ застосовують ці танки на південних напрямках.

Влучає як снайперська гвинтівка, - у Генштабі показали відео про танк Challenger
Танк Challenger 2
Фото: Вікіпедія

У Генеральному штабі Збройних сил України розповіли про переваги британського танка Challenger в бойових умовах.

Відповідне відео Генштаб оприлюднив у Facebook.

Зазначається, що воїни одного із підрозділів Десантно-штурмових військ ЗС України продовжують звільняти українську землю на Південному напрямку застосовуючи сучасні зразки іноземної бронетехніки.

"Влучність пострілу британського танку прирівняно до снайперської гвинтівки. Якщо б такої бронетехніки було більше – ми змогли б досягти більшого ефекту в бою з ворогом", – зазначає танкіст.

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Нагадаємо, що за даними ЗМІ, група українських солдатів завершила навчальну програму на американських танках M1 Abrams.

Також Німеччина хоче придбати у Греції сотню танків Leopard 1A5 і передати Україні. Натомість Греція має отримати модернізовану військову техніку.

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