ЗСУ застосовують ці танки на південних напрямках.

У Генеральному штабі Збройних сил України розповіли про переваги британського танка Challenger в бойових умовах.

Відповідне відео Генштаб оприлюднив у Facebook.

Зазначається, що воїни одного із підрозділів Десантно-штурмових військ ЗС України продовжують звільняти українську землю на Південному напрямку застосовуючи сучасні зразки іноземної бронетехніки.

"Влучність пострілу британського танку прирівняно до снайперської гвинтівки. Якщо б такої бронетехніки було більше – ми змогли б досягти більшого ефекту в бою з ворогом", – зазначає танкіст.

Нагадаємо, що за даними ЗМІ, група українських солдатів завершила навчальну програму на американських танках M1 Abrams.

Також Німеччина хоче придбати у Греції сотню танків Leopard 1A5 і передати Україні. Натомість Греція має отримати модернізовану військову техніку.