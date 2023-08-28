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Німеччина хоче придбати у Греції сотню танків Leopard 1A5 і передати Україні, - ЗМІ

Натомість Греція має отримати модернізовану військову техніку.

Німеччина хоче придбати у Греції сотню танків Leopard 1A5 і передати Україні, - ЗМІ
Фото: Посольство України у Греції

Німецький уряд хоче викупити у Греції сотню танків Leopard 1A5, швидко відновити до робочого стану і передати Україні, повідомляє Flight.

Натомість Греція має отримати аналогічну кількість модернізованих танків. 

Ремонт Leopard 1A5 німецька сторона проведе за свій рахунок на території Греції або там, де вкаже грецький уряд. Також на техніці планують встановити сучасні тепловізори, які має, зокрема, Leopard 2. Також посилять броню танків.

Водночас Німеччина вимагає від Греції, аби танки були справними. Однак наразі серед нинішньої кількості техніки декілька десятків не належать оперативним підрозділам, а деякі зразки використовують для навчання. Грецька сторона не провела модернізацію Leopard 1A5 з моменту їх отримання. 

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Нагадаємо, Греція не буде укладати контракт із Росією на обслуговування ЗРК ТОР-М1 і Оса-АКМ. Їх натомість може отримати Україна.

Також Греція візьме участь у тренуванні українських пілотів на винищувачах F-16.

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