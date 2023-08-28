Литва планує закрити два пункти пропуску на кордоні з Білоруссю

Кордон між країнами може бути закрито у разі збройного інциденту або прориву мігрантів.

Литва має намір закрити ще два пункти пропуску на кордоні з Білоруссю. Раніше вже були закриті два прикордонні пункти.

Про це повідомляє LRT.

"Міністерство внутрішніх справ запропонує закрити ще два пункти. Це прикордонні пункти пропуску "Лаворішкес" і "Райгард", - сказала міністр внутрішніх справ Литви Агне Білотайте.

За словами міністра, закриття ще двох пунктів пропуску спрямоване на те, аби зменшити масштаби контрабанди через кордон. Білотайте зауважила, що кордони Литви, Латвії та Польщі з Білоруссю можуть бути закриті у разі збройного інциденту або прориву нелегальних мігрантів.

За її словами, критеріїв для необхідності закриття кордонів два.

"По-перше, це збройний інцидент або інциденти на кордоні однієї з країн. Цей інцидент має бути таким, що становить серйозну загрозу національній безпеці наших країн. Другий критерій - це організоване масове проникнення нелегальних мігрантів через кордон однієї з держав", - сказала вона.

Нагадаємо, що 23 серпня керівники Держприкордонслужб Литви, Латвії та Польщі обговорили актуальні питання, що хвилюють європейські країни, котрі межують з Білоруссю та Росією.

Литовські прикордонники та військові провели 27 серпня спільні навчання для підготовки до потенційних загроз на білоруському кордоні.