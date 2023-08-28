У Курську безпілотники СБУ влучили по п'яти російських літаках та радарах С-300, - джерела
У Курську безпілотники СБУ влучили по п'яти російських літаках та радарах С-300, - джерела
Російського генерала Суровікіна відсторонили від військового керівництва та помістили під домашній арешт, - Politico
Російського генерала Суровікіна відсторонили від військового керівництва та помістили під домашній арешт, - Politico
Вночі РФ атакувала Полтавську область. Загинули щонайменше троє (оновлено)
Вночі РФ атакувала Полтавську область. Загинули щонайменше троє (оновлено)
"Швидке рішення" не спрацювало. Що відбувається довкола створення Національного військового кладовища
"Швидке рішення" не спрацювало. Що відбувається довкола створення Національного військового кладовища
Олександр Вілкул: «Розмовляли російською мовою, любили 9 травня – не значить, що любили Росію»
Олександр Вілкул: «Розмовляли російською мовою, любили 9 травня – не значить, що любили Росію»
В результаті падіння російського літака загинув учасник війни проти України полковник Гуров
В результаті падіння російського літака загинув учасник війни проти України полковник Гуров
Виплати військовослужбовцям і нова постанова Кабміну. Ні, 30 000 всім не повернуть
Виплати військовослужбовцям і нова постанова Кабміну. Ні, 30 000 всім не повернуть
Понад 125 нардепів вимагають від Стефанчука поставити на розгляд законопроєкти про заборону УПЦ МП в Україні
Понад 125 нардепів вимагають від Стефанчука поставити на розгляд законопроєкти про заборону УПЦ МП в Україні
“Довбуш”: блокбастер у скрутному становищі
“Довбуш”: блокбастер у скрутному становищі
ГоловнаСвіт

Литва планує закрити два пункти пропуску на кордоні з Білоруссю

Кордон між країнами може бути закрито у разі збройного інциденту або прориву мігрантів.

Литва планує закрити два пункти пропуску на кордоні з Білоруссю

Литва має намір закрити ще два пункти пропуску на кордоні з Білоруссю. Раніше вже були закриті два прикордонні пункти.

Про це повідомляє LRT.

"Міністерство внутрішніх справ запропонує закрити ще два пункти. Це прикордонні пункти пропуску "Лаворішкес" і "Райгард", - сказала міністр внутрішніх справ Литви Агне Білотайте.

За словами міністра, закриття ще двох пунктів пропуску спрямоване на те, аби зменшити масштаби контрабанди через кордон. Білотайте зауважила, що кордони Литви, Латвії та Польщі з Білоруссю можуть бути закриті у разі збройного інциденту або прориву нелегальних мігрантів.

За її словами, критеріїв для необхідності закриття кордонів два.

"По-перше, це збройний інцидент або інциденти на кордоні однієї з країн. Цей інцидент має бути таким, що становить серйозну загрозу національній безпеці наших країн. Другий критерій - це організоване масове проникнення нелегальних мігрантів через кордон однієї з держав", - сказала вона.

Підписуйтесь на наш Youtube канал

Нагадаємо, що 23 серпня керівники Держприкордонслужб Литви, Латвії та Польщі обговорили актуальні питання, що хвилюють європейські країни, котрі межують з Білоруссю та Росією.

Литовські прикордонники та військові провели 27 серпня спільні навчання для підготовки до потенційних загроз на білоруському кордоні.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies