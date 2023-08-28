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Росія звинуватила ексспівробітника консульства США в шпигунстві

Його обвинувачують у зборі інформації про війну в Україні.

Росія звинуватила ексспівробітника консульства США в шпигунстві
Фото: ura.ru

ФСБ звинуватила у шпигунстві колишнього співробітника консульства США на Далекому Сході Росії.

Про це пише Reuters з посиланням на ЗМІ.

Його обвинувачують у зборі інформації про війну в Україні та інших питаннях для Вашингтона.

“Підозрюваний Роберт Шонов передав співробітникам посольства США в Москві інформацію про те, як призовна кампанія в Росії впливає на політичне невдоволення напередодні президентських виборів 2024 року в Росії”, − йдеться у повідомленні.

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У ФСБ заявили, що планують допитати співробітників американського посольства, які контактували з Шоновим, громадянином Росії, який перебуває під арештом із травня.

У травні посольство заявило, що “звинувачення проти Шонова абсолютно необґрунтовані”, і що його “єдина роль на момент арешту полягала у складанні прессюжетів із загальнодоступних російських ЗМІ”.

Нагадаємо, Росія звинуватила у шпигунстві американця, який вже відбуває покарання за корупцію. Ген Спектор, медичний підприємець та винахідник, який народився в Радянському Союзі.

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